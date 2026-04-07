Opšti haos nastao je u programu uživo zbog Nikole Jokića.

Poznati američki novinar Kris Brusar je ušao u burnu raspravu sa Nikom Rajtom posle meča koji su Nagetsi odigrali subotu uveče i u kom su pobedili San Antonio Sparse sa 136:134 posle produžetka.

Tema je bila - ko je bolji, Jokić ili Vembanjama?!

Rajt je usred emisije postavio pitanje Brusaru o Jokiću i pitao ga da li smatra i dalje da je Vembanjama najbolji igrač u NBA ligi.

- Šta radim sada? Vidiš li ovo. Spuštam svih 10 prstiju na sto i kažem da je Vembanjama najbolji igrač na svetu. Pogledajte na ovoj utakmici ko je čuvao Vembanjamu? Gordon. Ko je čuvao Jokića? Vembi. Ubacio mu je 40 poena, ali se to dešava. Olajdžuvon je najbojli defanzivac koga sa mvideo je doživeo to da preko njega zakuca Kevin Džordon. Majkl Džordan, Lebron, Džejms, Kobi Brajant, Tim Dankan, svi oni su doživeli neko 'školovanje' od nekih igrača - počeo je priču Brusar, pa u dahu nastavio:

- Nikola je bio sjajan, ali Viktor hoće da čuva najbolje igrače i opremljen je za to. Možda Nikola to želi, ali nije sposoban za to. Kada vidim Džordana, Kobija, Lebrona, Karima, oni bi čuvali najbolje igrače. Kada se meč lomio u neizvesnoj završnici, oni su čuvali najbolje. Jokić skoro da ga nije čuvao, osim u preuzimanjima i Viktor je dao 34 poena, imao više skokova, dva puta je blokirao Nikolu i razlika u ofanzivi nije bila toliko velika, a u defanzivi je bila velika. Uzeo je izazov i čuvao ga. Jokić je gurao Gordona da ga čuva.

Zatim je Rajt našao način da dodatno iznervira Brusara. Pitao ga je od kada je neophodno da jedan igrač čuva najboljeg igrača protivničkog tima da bi to bio uslov da bude najbolji u ligi.

- Nisam rekao da je neophodno, ali kada je ofanziva u pitanju na ovom meču, to je šest poena razlike, Vembanjama je imao 14 u prvoj četvrtini. Mislim da je Viktor bolji ofanzivni igrač nego što ti misliš i slažem se da je Jokić ofanzivno bolji. Ali isto tako mislim da razlika između Nikolinog i Viktorovog napada nije toliko toliko velika koliko je velika razlika između njihove igre u defanzivi - nastavio je u svom ritmu Brusar.

Opet je Nik Rajt na to imao argument o Jokiću, ali ni to nije bilo dovoljno da promeni mišljenje Brusaru koji nije želeo da odstupi.

- To je tačno ako gledaš celu sezonu, ali ja ti pričam o ovom meču. Za Vembanjamu kažeš da je najbolji defanzivac kog si gledao u životu, ovaj meč je pokazao koliko njegova defanziva može da bude minimizovana i smanjena kada imate takvog ofanzivnog igrača kao Jokić. Vembi je odličan u defanzivi, ali se ne slažem sa njegovom izjavom da je odbrana 50 odsto bitna za MVP nagradu. Poenta je da kada se Nikola, kao jedan od najboljih napadača u istoriji NBA lige 'zapali' onda nema način da se zaustavi, nema tu defanzivnog rešenja - rekao je Rajt, a usledio je ekspresan odgovor Brusara:

- Propuštaš jednu bitnu stavku, da možeš da utičeš i na odbranu saigrača i da to utiče na meč. Jokić je bio sjajan, bio je bolji od Vembanjame u tom meču, ali je Viktor čuvao najboljeg igrača rivalskog tima, dok Nikola nije dovoljno dobar ni obučen da to radi.

