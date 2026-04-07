Prvi čovek KSS i bivši predsednik Crvene zvezde, Nebojša Čović, gostovao je u podkastu "Ozbiljno neozbiljni" gde je pričao o brojnim zanimljivim temama. Za početak, osvrnuo se na aktuelnu situaciju u KK Crvena zvezda.

"Koji su rezultati kluba? Ove godine košta duplo više nego prošle sezone. Država je dala ogromne pare i Zvezdi i Partizanu i kada gledate ko je dobio više u košarci, treba da gledate i ko je u fudbalu dobio više. To je ujednačeno i nisu male pare. U moje vreme da su bile tolike, možda bismo napravili bolji rezultat. Da sam ostao posle Kupa, uzeli bi oba trofeja", počeo je Čović, pa dodao da bi Zvezda sa njim na čelu imala bolje rezultate prethodne sezone.

"Mogu da garantujem. Zašto? Morate da radite sa trenerom, da pričate sa tim ljudima. Ne možete da izađete za Novu godinu i da kažete da je cilj fajnal-for. Jesi usaglasio taj cilj sa trenerom? Kako je Saši Obradoviću? Na koga ide pritisak? Mi sedimo u prvom redu, poludimo kada tim gubi i napustimo utakmicu, oni to ne mogu. Sferopulos je bio odličan trener, mislim da je ispušten posle Kupa, da je prerano produžen ugovor. Mogao je da se ispuni u maju/junu, kad se vidi cilj, to je jedini trener koji ima 9:0 sa Partizanom, protiv trofejnog trenera."

Osvrnuo se i na sukob Branka Lazića i Nebojše Ilića prethodne sezone.

"Ušla je nervoza, njih dvojica, to nije ništa bilo posebno strašno. Delovalo je jako ružno. Počela je da tone, jer trener nije imao podršku i adekvatne savete. Treneru nikada nisam tražio nikada da pričam sa njim, osim ako ne dođe do ekscesnih situacija. Janis je imao stil da sednemo na kafu i da pričamo pre utakmice, pošto nisam predsednik koji ne poznaje košarku i nije se bavio košarkom, za razliku od nekih. Isto tako, kada se izgubi ili dobije, tražio je da malo sednemo i analiziramo situaciju. Važno je da trener oseti da ima iskrenu podršku od Uprave. Isto je važno da budete jasni kada ga smenjujete, kažete zbog toga i toga, tako ne može. Prošao sam niz takvih situaciji i svaki trener koji je došao uzeo je bar jedan trofej. Nije tačno da nije važno osvojiti Kup, ABA, KLS. Dok sam ja bio, važno je bilo osvojiti ABA zbog Evrolige. Intenzivno smo radili na dolasku do licence i do toga smo došli. Kada sam ja došao klub je bio bez koševa, kompjutera, stolova i svi smo zajedno radili, čak i ovi koji su izdali."

Jednu stvar posebno zamera ljudima u Crvenoj zvezdi, a to je što se nije organizovao oproštajni meč za Miloša Teodosića.

"To je sramota, Zvezda je jedinstven klub. Da li Zvezda govori sa Dragićevićima? Da li priča sa Topićem? Rakočevićem? To su sve kapiteni, da li priča sa Lazićem, Mitrovićem? To nije normalno. Teodosić je u moje vreme dogovaran da bude sportski direktor. Nije sportski direktor da se vodi na papiru, nego da se on pita, ima ogromne veze, komunikacije, kakav ćemo tim, ko će trener da bude i slično. Zvezda sada ima situaciju da plaća i Lazića i Mitrovića i Šaranović je završen, ima nešto prema Rokasu Gedraitisu, Nedovića takođe... Sve je palo prošle godine na domaće igrače, što nije napravljen rezultat. Mi smo sa 16-10 delili od trećeg do petog mesta, podešeno sve, ne možemo da kažemo da su nas pokrale sudije."

Spominjao je i suđenje, istakao da je dokazano da je "Matej Boltauzer lopov", pa se osvrnuo na tekuću sezonu.

"Zvezda ove godine ima mnogo bolje suđenje nego prošlih godina i to mi je drago. Ne mislim da treba da se predaju, treba da dobiju Pariz, Asvel i da se pobiju sa Realom koji nije u idealnoj formi. Ima Zvezda dobar sastav, pritisak je veliki, Saša je dobar trener, ali je ostavljen na brisanom prostoru. Vidi se to po potezima na utakmici, ne vidiš da ima ogromnu podršku. Kad uđeš u proklete komentare, tu u tim prokletim komentarima ima nekih naručenih."

Dotakao se potom Čović i prvog mandata Saše Obradovića u Crvenoj zvezdi.

"O'Brajan je promašaj, posle svake izgubljene utakmice je tražio novog igrača, jedan od tih promašaja je O'Brajan. Nije mogao da izdrži. Zamerio sam mu što je zapostavio domaće igrače. Možda je to problem njegov što više veruje Amerikancima nego domaćim igračima, a to je greška."

Govorio je i o porazu u evroligaškom večitom derbiju.

"Ne skinuti Davidovca na derbiju je po mom mišljenju je velika greška. Ne dati veći prostor malom Miljenoviću, on se kao krpelj prilepio protiv Nana protiv Panatinaikosa. To ne znači da Jaga treba izbrisati, jer je kvalitetan momak, posvećen, Zvezdin je na neki način iako je stranac. Ne bih mogao da kažem za neke druge strance, neću im imena pominjati, jer sezona traje. Ne volim cirkus. Jeste predstava, utakmica, ali cirkuzante nikada nisam voleo. Kada se završi prvenstvo reći ću poimenično neke stvari. Važno je da se sačuvaju neke stvari, Mekintajer u Olimpijakosu, Izundu u Efes, Nvora u Real. Nisam to pričao jer volim da sam u medijima, nego sam morao da odgovaram zbog napada. Nije meni trofejni trener pravio karijeru, nego ja njemu. Nije on zaštitio Borac iz Čačka svojim parama, nego ja i tako dalje. Ljutio se ne ljutio, ta priča je završena. Drago mi je što Partizan igra dobro i što je Penjaroja uspostavio red, vidi se šta igrači trpe, šta ne trpe. Igrači ne trpe vulgarnu komunikaciju, da se tako izrazim", zaključio je Nebojša Čović.

