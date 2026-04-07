Slušaj vest

Prvi čovek KSS i bivši predsednik Crvene zvezde, Nebojša Čović, gostovao je u podkastu "Ozbiljno neozbiljni" gde je pričao o brojnim zanimljivim temama.

Otvorio je Čović dušu i o odnosu sa Partizanom, Željkom Obradovićem, Zoranom Savićem...

- Mi smo dogovorili kako Zvezda treba da se ponaša u ABA ligi, da mora da bude lider. Meni je bilo neprijatno i dok smo bili zajedno. Meni i mojoj porodici i oca i majku, znate šta su pevali Partizanovci, uz podršku Uprave Partizana i trofejnog trenera Željka Obradovića i Zorana Savića. To je istina, može Savić da se 'pere' koliko hoće, mene je 'minirao' za Kampaca, radio je i protiv malog Nikole Topića zbog onog jednog 'skidanja' za Valensiju, da se ne lažemo. Moj deo Uprave se grli i ljubi sa njima, mojoj supruzi idioti i dalje pevaju te pesme, niko iz Zvezde nije ništa rekao - rekao je Čović, pa se osvrnuo na dogovor koji je imao sa Crvenom zvezdom:

1/7 Vidi galeriju Zoran Savić Foto: Starsport

- Dogovorili smo se kako u ABA, kako u KLS, koji su sledeći koraci za tim. Kada sam pošao, mi smo osvojili Kup i to je bio 26. trofej. Otišao sam ranije, ali sam bio prisutan do osvajanja Kupa u februaru 2025. godine. Onda se oni zbližavaju sa Grujinom, prave dobru relaciju Zvezde i Partizana iako su Ostoja Mijailović i Željko Drčelić poslovni partneri. Onda nema kao Čovića, svađe, saopštenja. Čega ima? Nerezonski produžavaju ugovor sa Janisom Sferopulosom...

Zatim je u jednom dahu nastavio:

- Nisam protiv toga i produžetka sa Sferopulosom, već su oni imali zadatak sa Skupštine Zvezde iz septembra 2024. godine. Da se odbrani trofej na Kupu, ABA ligi i KLS i da se bude među šest u Evroligi. Pričaćemo da jurimo plej-in, da ne bi bilo opterećenje. Kada se završio Kup imali smo 16 pobeda i ostalo je osam mečeva, pet direktni domaćini, jedna Makabi, dobili smo samo dve. Nije stvar samo pričati i završavati projekte koji su započeti u moje vreme. Zvezda je iznad svih nas, zapamtite to. Predsednika, trenera, članova Uprave, svih onih koji su došli da 'peru' ili prave svoje biografije u Zvezdi. Dogovorili smo se da se nabavi autobus, ali autobus ne igra. Dogovor je bio da se napravi teretana, administrativne stvari. Onda su ušli u neku 'utakmicu' sa mnom. Meni posao u KSS sa 68 godina ne treba. Prihvatio sam zato što volim košarku i mislim da mogu da pomognem gotovo besplatno, došao sam da radim gotovo volonterski. Znam da će svašta iz ove emisije izaći, ali me boli briga.

1/13 Vidi galeriju Nebojša Čović Foto: Screenshot, Starsport

Govorio je i o tome da li mu je lakše na čelu KSS ili Crvene zvezde.

- Mislio sam da će biti lakše biti predsednik KSS, ali uopšte nisam uzeo u obzir na šta i na kakve ljude ću tamo naići. To je užas, pravo da vam kažem. Užas je i šta je zatečeno, bio je dug od 94 miliona dinara iznad visine kapitala. Manje-više to se reši, mada je tu problem međuljudskih odnosa, strukture, neki ljudi su ostali još kada sam ja bio predsednik košarkaškog saveza Jugoslavije (1996/97). Izgubljena je empatija, kao da nije jedan tim, to sada polako slažemo. Struktura ljudi u Upravnom odboru, to su ljudi... Kada sam bio predsednik KS Jugoslavije bili su u Upravnom odboru Bora Stanković, Nebojša Popović, Ranko Žeravica, Aca Nikolić, Siske Čolović i sad ovo, neverovatno. Onda ti ljudi napadnu Karija Pešića. Jedan Upravni odbor je bio takav da Pešić napravi priču sa njima, to je bila katastrofa. To nepoštovanje, neuvažavanje, možeš Karija da voliš ili ne voliš, ali to su ljudi koji su nešto uradili u košarci.

Osvrnuo se potom na Željka Obradovića.

- Nisam očekivao ovakav haos kada je Željko otišao, ali sam upozoravao. Nije bilo normalno da taj isti Željko kome sam pravio deo karijere i koji je trebalo da bude smenjen pred Istanbul. Kićanović i Savović su tražili hitan razgovor i rekli mi da hoće da ga smene u Partizanu, tada sam bio predsednik gradske vlade Beograda i dosta sam pomagao Partizanu, dali smo 70 odsto mi iz grada Beograda, dok je Radojica Nikčević ostatak davao 'ispod stola'. Došli su Aca Nikolić, Kića, Savović, Žeravica i otvara se pitanje Željka, izgubio je neku utakmicu. Rekao sam im da ne smenjuju trenera, da ubedimo Acu i Ranka, rekao sam im da sačekaju Istanbul, rekao sam da garantujem. Otišao je, osvojio uz našu podršku. Reprezentacija 1995. kada je Duda krenuo da odlazi, ne duguje mi on ništa, osim da se normalno ponašamo.

1/23 Vidi galeriju Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Zatim je još jednom udario na Zorana Savića.

- Nije bilo normalno da Željko ne veruje meni, nego nekom drugom, da ne pominjem Ostoju. Zoran Savić rođeni Zvezdaš, rešio sam njemu i njegovoj porodici državljanstvo. Poslovi su različiti, bio sam i ja 8-9 godina u Partizanu. Ali, to ponašanje i pristup. Dule Vujošević je bio sa mnom u Partizanu, ima tu i smišljanja raznih pesmica. Nije bilo normalno da mi Željko ne veruje, sada kaže da je pogrešio, ali je sada kasno. Pogrešne odluke su opasne stvari - zaključio je Čović.

BONUS VIDEO: