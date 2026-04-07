Finski košarkaš Mika Murinen, na radaru je brojnih američkih univerziteta, preneli su strani mediji.

Napravio je Finac i veliki korak ka tome, pošto je otputovao u Ameriku, gde će učestvovati na Nike Hoop samitu, koji okuplja najveće mlade talente košarke u celom svetu.

Mika Murinen u dresu Partizana

Murinen je interesantan mnogim Univerzitetima u Americi, poput NCAA šampiona Mičigena, a za njega se interesuju i Arkanzans, Indijana, Misisipi i Juta.

Pošto je Murinen i dalje pod ugovorom sa Partizanom, crno-beli bi na ime obeštećenja trebalo da dobiju oko 1,5 miliona dolara.

