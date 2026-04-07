Čović se prisetio trenutka kada je klub ostao bez trenera posle odlaska Duška Ivanovića i kakvu je viziju tada imao.

"Nakon što je Ivanović otišao, želeo sam da dovedem Vasilisa Spanulisa. To je bila moja ideja, pričali smo, ali iskreno je rekao da je prerano za njega da bude trener u Evroligi", rekao je Nebojša Čović  gostujući "Ozbiljno Neozbiljnom Podkastu", 

Osim legende grčke košarke, u planovima crveno-belih našao se i italijanski stručnjak Andrea Trinkijeri, koji je u jednom trenutku bio veoma blizu dolaska na Mali Kalemegdan.

"Takođe, u prošlosti smo bili blizu da dovedemo Andreu Trinkijerija, imali smo skoro sve dogovoreno, ali je odlučio da potraži posao asistenta u NBA ligi. Nije prošlo mnogo vremena, a on je potpisao za Partizan, pričao je tada neke reči o klubu... Pričali smo kasnije, ali tada nije bilo moguće da potpiše za Zvezdu posle njegovog perioda u Partizanu", rekao je Čović.

