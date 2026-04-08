Nikola Jokić surovo dominira NBA ligom ove sezone, a njegovi protivnici nekako su najbolje raspoloženi baš protiv Denver Nagetsa, te često dobijamo spektakularne utakmice kada je srpski as na terenu.

Nikola Jokić na utakmici Denver - Portland

Ipak, koliko god se Jokić trudio da igra na maksimalnom nivou, NBA liga se ove, kao i prethodnih godina, suočava sa ogromnim problemom - tankovanjem, to jest namernim gubljenjem mečeva zarad bolje pozicije prilikom drafta.

O tome je pisao i čuveni američki novinar Džon Holinger na portalu "The Athletic" gde je ukazao na ovaj sramotan problem. Mi njegov tekst u nastavku prenosimo u celosti...

Tekst Džona Holingera o najvećem problemu NBA lige

U samo 24 sata, NBA liga pokazala je oba svoja lica – i ono veličanstveno i ono sramotno.

U subotu smo gledali jedan od najboljih mečeva sezone: okršaj San Antonio Sparsi i Denver Nagetsi u produžetku koji će se prepričavati godinama. Duel MVP kandidata Viktora Vembanjame i Nikole Jokića kulminirao je nestvarnim potezom Srbina - okret, korak unazad i šut „iz svemira“ preko ruku Francuza, koji je čudesno završio u košu!

Nikola Jokić protiv San Antonio Sparsa

A onda - šok.

Samo dan kasnije, NBA je ponudila možda najgoru košarkašku noć u istoriji! Od devet utakmica - nijedna vredna pomena. Čak pet mečeva završeno je razlikom većom od 30 poena, a jedini „tesan“ duel bio je sudar Sakramento Kingsa i Nju Orleans Pelikansa - i to na nivou ispod svakog standarda.

TANKOVANJE UNIŠTAVA LIGU!

Glavni krivac? „Tankovanje“ - namerno gubljenje utakmica zarad boljih pikova na draftu.

Čak sedam od devet mečeva te večeri uključivalo je timove koji su već digli ruke od sezone protiv onih koji su odavno obezbedili plej-of ili plej-in. Rezultat? Totalni raspad sistema.

Problem nije samo u timovima koji gube - već u tome što time uništavaju košarku svima ostalima.

Brojke su brutalne:

Osam „tanker“ timova ima skor 17-144 protiv ozbiljnih ekipa od trejd dedlajna

To je mizernih 10,6% uspešnosti

Prosečan poraz: skoro 14 poena razlike

Za poređenje – to je nivo najgoreg tima u istoriji lige!

SRAMOTNI REKORDI

Prema podacima AP-a, ovo je tek drugi put u istoriji NBA da je prosečna razlika pobede u večeri sa devet utakmica bila veća od 24 poena.

Prvi put? Samo pet dana ranije!

Jednom je slučajnost – dva puta je već pravilo.

KOMEDIJA NA TERENU

Najbolji primer apsurda viđen je u duelu Vašington Vizardsa i Bruklin Netsa – utakmici u kojoj je većina igrača praktično „zalutala“ na NBA parket!

Iako je meč bio tesan, realnost je surova: te dve ekipe imaju kombinovani skor 1-39 protiv plej-of timova od Ol-star pauze!

Jedina pobeda? Netsi su „slučajno“ dobili Detroit Pistonse.

LAŽNA FORMA, LAŽNI HEROJI

Problem ide još dalje – tankovanje pravi lažnu sliku o kvalitetu timova.

Atlanta Hoksi dobili 18 od poslednjih 20 mečeva – ali 11 protiv tankera

Šarlot Hornetsi imaju 17-5 – uz 9 pobeda protiv slabih

Los Anđeles Lejkersi vezali 16 od 18 – šest protiv tankera

Čak i individualne partije gube smisao – poput monstruoznih brojki koje je Bem Adebajo ubacio protiv raspadnutog sastava Vizardsa.

LIGA NA IVICI

Zbog svega, NBA sada razmatra drastične mere kako bi sprečila ovakav scenario u budućnosti.

Jer, kada skoro trećina lige namerno gubi – sport gubi smisao.

Subotnji spektakl Jokića i Vembanjame pokazao je kako košarka treba da izgleda.

Petak je pokazao u šta se pretvara kada se igra – bez borbe.

Zaključak je jasan: tankovanje je pretvorilo loše timove u istorijski katastrofalne, a ligu u - cirkus.

Kurir Sport / The Athletic

