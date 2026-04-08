Slušaj vest

Epsku bruku doživeli su Los Anđeles Lejkersi i to na domaćem terenu.

U timu Lejkersa nije bilo povređenih Luke Dončića i Lebrona Džejmsa, a protivnik je bio jedan od najtežih - Oklahoma Siti Tanderi. I, završilo se - katastrofalno po Lejkerse!

Oklahoma je slavila sa 123:87, nanela je žestok udarac timu iz Los Anđelesa i dokazala da je ova ekipa bez Dončića i Lebrona čak i ispod prosečne.

Šej Gildžes-Aleksander igrao je koliko je bilo potrebno, upisao 25 poena i osam asistencija, a pratio ga je Ajzea Džo sa 18 poena, dok je Čet Holmgren imao dabl-dabl sa 15 poena i deset skokova.

Šej Gildžes-Aleksander

Kod Lejkersa se istakao samo Rui Hačimura sa 15 poena i pet skokova.

Jedan detalj sa ovog meča posebno je važan za sve u Srbiji. Šansu u timu Oklahome dobio je Nikola Topić koji je za devet i po minuta na terenu ostao bez poena, ali je imao tri asistencije i jedan skok.

Foto: RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia

Raduje Topićev nastup u timu Tandera, a svi se nadamo da će Nikola posle svega dobiti još veću šansu u NBA ligi.

Pogledajte detalje sa meča Los Anđeles Lejkersa i Oklahoma Siti Tandera:

BONUS VIDEO: