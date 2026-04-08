Legendarni trener Partizana Duško Vujošević preminuo je u 67. godini života.

Vujošević je dugo vremena imao problema sa bubrezima, a u martu ove godine primljen je u bolnici zbog teškog stanja.

Duško Vujošević

Trenersku karijeru započeo je vrlo mlad, a najveći trag ostavio je u KK Partizan, gde je radio u više navrata i ostvario brojne uspehe. Sa Partizanom je osvojio veliki broj domaćih titula i afirmisao mnoge mlade igrače koji su kasnije napravili značajne karijere u Evropi i NBA ligi.

Pored Partizana, trenirao je i Crvenu zvezdu i CSKA iz Moskve, kao i reprezentaciju Bosna i Hercegovina. Radio je dugo i u Italiji.

Osvojio je 11 titula u domaćem prvenstvu sa Partizanom, dok je pet puta bio šampion ABA lige. Ima i tri Kupa Radivoja Koraća, dok je vodio i Partizan na fajnal-for 2010. godine u Parizu. Takođe, ima i FIBA Korać Kup iz 1989. godine

Tokom života suočavao se i sa zdravstvenim problemima, ali je ostao aktivan i uticajan u košarkaškim krugovima.

Vujošević se smatra jednim od najuticajnijih trenera sa prostora bivše Jugoslavije.

Uspesi sa Partizanom:

Više titula prvaka države (SRJ, Srbija i Crna Gora, Srbija) – ukupno 6 titula u nizu (2007–2012), kao i 2013. i 2014. godine.

Kup Radivoja Koraća – više puta osvajao nacionalni kup

Jadranska liga (ABA liga) – 4 uzastopne titule (2007–2011) kao i 2013. godine.

Učešće na fajnal-foru Evrolige 2010. godine, što je jedan od najvećih uspeha kluba u novijoj istoriji

