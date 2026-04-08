Tragične vesti potresle su svet srpske košarke.

Legendarni trener Partizana, Duško Vujošević, preminuo je u 68. godini života.

Mnoge velike igrače stvorio je Vujošević, a jedno ime koje se posebno izdvaja definitivno je Bogdan Bogdanović.

Bogdan je jednom prilikom otkrio kako je izgledao njegov prvi susret sa Duletom.

Duško Vujošević i Bogdan Bogdanović Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto, © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

- Sećam se da je Dule došao da gleda neku utakmicu, čini mi se protiv Hemofarma ili Radničkog. Ne mogu se sad setiti tačno ko je bio. Vidim da me onako gleda nekim čudnim pogledom i da me prati kako se zagrevam, šta radim i tako dalje. Onda mi je on posle toga rekao, kao "ti si strašan talenat, ali ti mnogo moraš da radiš." - rekao je Bogdan, pa dodao:

- Kad sam počeo da radim sa Duletom, mislim da mi je on najviše pomogao u tom profesionalnom razmišljanju. Uopšte nisam znao šta to znači biti profesionalni košarkaš i koja je uloga profesionalnog košarkaša u društvu. Kod nas je bio taj problem što nije bilo edukacije igrača na najboljem nivou, nego ‚ako je pravi, razviće se‘. Veliki broj igrača se uguši u tom prelasku iz juniorske u seniorsku košarku, izgube se jer ne shvataju da im tada košarka postaje jedina obaveza u životu. Dule me je naučio o tim osnovnim stvarima, šta je bitno u tome šta postaješ i kako se napreduje. Naučio me je koliko ti ponavljanja treba da bi ti jedan pokret ušao u automehanizam, da bi ti na utakmici to mogao da uradiš automatski, da ne razmišljaš.






