Slušaj vest

Trofejni srpski košarkaš i bivši selektor naše reprezentacije Aleksandar Saša Đorđević emotivnim rečima se oprostio do Duška Vujoševića.

Vujošević je, podsetimo, preminuo u 67. godini, a Đorđević se na dirljiv način oprostio do svog košarkaškog mentora:

Duško Vujošević i Bogdan Bogdanović Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto, © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

- Počivaj u miru. Dule, tvoja jedinstvenost ostaviće veliku prazninu u košarci. Tvoji igrači, svi sportski prijatelji te nikad neće zaboraviti. Hvala Treneru "RIP" - napisao je Đorđević.

