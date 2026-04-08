Zbog teškog oštećenja funkcije bubrega, Vujošević je u više navrata bio podvrgnut složenim medicinskim zahvatima, uključujući transplantaciju bubrega u junu prošle godine u specijalizovanoj klinici u Belorusiji

KK Partizan oprostio se od svoje legende Duška Vujoševića koji je preminuo u 67. godini.

Saopštenje crno-belih prenosimo u celosti:

- Porodica Vujošević i Košarkaški klub Partizan, primili su vest da je danas, 8. aprila, preminuo legendarni Duško Vujošević! Supruga Ana i sin Luka, potvrdili su informaciju od koje su svi strahovali nakon što se neponovljivom crno-belom generalu pogoršalo zdravstveno stanje pre nekoliko nedelja.

Ovim putem, KK Partizan upućuje saučešće porodici, a o vremenu i mestu komemoracije i sahrane, javnost će biti naknadno obaveštena.

ODLAZAK UČITELJA I NAJTROFEJNIJEG TRENERA

Duško Vujošević je rođen 1959. godine u Podgorici, a košarkom se bavio gotovo čitav život. Neponovljivi trener i učitelj koji je od svojih igrača na prvom mestu pravio bolje ljude, a potom i bolje košarkaše, napustio je ovaj svet 08. aprila 2026. godine u Beogradu.

U svojoj bogatoj košarkaškoj karijeri, trenirao je mnoge klubove, kao i nacionalne timove Jugoslavije, Srbije i Crne Gore, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Najveći trag, Vujošević je ostavio u svom Partizanu gde je kao mlad trener i počeo karijeru radeći u mlađim kategorijama. Uz Duška su stasavali asovi koji su potom postajali košarkaške legende u Srbiji, Jugoslaviji, Evropi i čitavom svetu. Osim po razvoju igrača, Duško ostaje upamćen kao najtrofejniji trener u istoriji crno-belih, sa čak 12 titula nacionalnog šampiona, pet titula prvaka regionalne ABA lige, pet nacionalnih kupova, titulom pobednika međunarodnog Kupa Radivoja Koraća i dva učešća na Fajnal-foru Evrolige (Kupa evropskih šampiona).

Osim u Partizanu, Duško je radio, stvarao i osvajao i u drugim klubovima: OKK Beograd, Mladost Zemun, Oksimesa, Crvena zvezda, Breša, Pistoja, Pezaro, Radnički, Budućnost, CSKA Moskva, Limož, Kluž, SC Derbi.

Sa juniorskom reprezentacijom SFRJ, Duško Vujošević je postao prvak Evrope.

Košarkaški svet i crno-bela porodica se danas sa tugom opraštaju od čoveka koji će zauvek ostati simbol Partizana i nečega što je sam Duško, svojevremeno, gotovo nehotično postavio kao moto koji Parni valjak uvek treba da sledi - "BORBA BRE" - objavio je Partizan.

