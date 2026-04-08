- Kada sam otišao u Zvezdu, najviše sam hteo da dobijemo Partizan. Iz neke želje za osvetom. Neke uspehe Partizana nisam gledao sa velikim oduševljenjem. Tako je to kad trener ode iz nekog kluba. Sada često u mojim intervjima stavljaju da ja navijam za Zvezdu. Ja to nikada nisam rekao. Samo sam rekao da ja kad nigde ne radim, navijam za Partizan. A kad negde radim navijam, za klub gde radim. Ali urednicima je uvek atraktivno da nešto izmene. Tog momenta sam zaista navijao za klub u kome radim, a to je bila Zvezda. I želeo sam do dobijem Partizan sa velikom strašću - objasnio je Vujošević.