ZAŠTO JE DULE TRENIRAO CRVENU ZVEZDU? Ovako je Vujošević objasnio kakav je motiv imao protiv Partizana!
Legendarni trener Partizana i jedan od najvećih strulnjaka za razvoj mladih igrača, Duško Vujošević, nažalost, preminuo je u 67. godini nakon duge borbe sa bolešću bubrega i dijabetesom.
Kroz karijeru Vujošević će ostati upamćen kao ikona i tvorac modernog Partizana, sa kojim, pored osvojenih tdomaćih trofeja, uspeo da 2010. godine ode na F4 Evrolige - gde je zauistavljen u polifinalu od Olimpijakosa.
Ipak, Vujošević je i pored velike ljubavi koju je gajio prema crno-belim bojama, jedno vreme bio trener i ljutog rivala - Crvene zvezde.
Kasnije je Vujošević i obrazložio kakve je motive imao kada je seo na klupu Zvezde 1991. godine:
- Kada sam otišao u Zvezdu, najviše sam hteo da dobijemo Partizan. Iz neke želje za osvetom. Neke uspehe Partizana nisam gledao sa velikim oduševljenjem. Tako je to kad trener ode iz nekog kluba. Sada često u mojim intervjima stavljaju da ja navijam za Zvezdu. Ja to nikada nisam rekao. Samo sam rekao da ja kad nigde ne radim, navijam za Partizan. A kad negde radim navijam, za klub gde radim. Ali urednicima je uvek atraktivno da nešto izmene. Tog momenta sam zaista navijao za klub u kome radim, a to je bila Zvezda. I želeo sam do dobijem Partizan sa velikom strašću - objasnio je Vujošević.
