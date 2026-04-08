Legendarni trener Partizana i jedan od najvećih strulnjaka za razvoj mladih igrača, Duško Vujošević, nažalost, preminuo je u 67. godini nakon duge borbe sa bolešću bubrega i dijabetesom.

Kroz karijeru Vujošević će ostati upamćen kao ikona i tvorac modernog Partizana, sa kojim, pored osvojenih tdomaćih trofeja, uspeo da 2010. godine ode na F4 Evrolige - gde je zauistavljen u polifinalu od Olimpijakosa.

Duško Vujošević i Bogdan Bogdanović Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto, © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

Ipak, Vujošević je i pored velike ljubavi koju je gajio prema crno-belim bojama, jedno vreme bio trener i ljutog rivala - Crvene zvezde.

Kasnije je Vujošević i obrazložio kakve je motive imao kada je seo na klupu Zvezde 1991. godine:

- Kada sam otišao u Zvezdu, najviše sam hteo da dobijemo Partizan. Iz neke želje za osvetom. Neke uspehe Partizana nisam gledao sa velikim oduševljenjem. Tako je to kad trener ode iz nekog kluba. Sada često u mojim intervjima stavljaju da ja navijam za Zvezdu. Ja to nikada nisam rekao. Samo sam rekao da ja kad nigde ne radim, navijam za Partizan. A kad negde radim navijam, za klub gde radim. Ali urednicima je uvek atraktivno da nešto izmene. Tog momenta sam zaista navijao za klub u kome radim, a to je bila Zvezda. I želeo sam do dobijem Partizan sa velikom strašću - objasnio je Vujošević.

