Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je telegram saučešća porodici i prijateljima povodom smrti košarkaškog trenera Duška Vujoševića, ističući da je njegov odlazak veliki gubitak za sport i društvo u celini. 

Duško Vujošević

„Sa dubokom tugom primio sam vest o smrti legendarnog košarkaškog trenera Duška Vujoševića, čoveka koji je ostavio neizbrisiv trag u svetu košarke, ali i u životima svih koji su imali čast da ga poznaju.

Duško je svoju viziju i znanje nesebično ugradio u brojne generacije, stvarajući tako vrsne igrače, a pre svega ljude.

Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak ne samo za sport, već i za sve nas koji smo u njemu imali iskrenog prijatelja, snažnu ličnost i čoveka izuzetnih vrednosti.

Ivica Dačić
Foto: Kurir Televizija

Pamtiću ga po iskrenosti, odanosti i snazi karaktera, kao i po prijateljstvu koje smo delili. Izražavam najdublje saučešće njegovoj porodici. Neka mu je večna slava i hvala”, navodi se u telegramu saučešća ministra Dačića.

 BONUS VIDEO:

Arena skandira Duletu Vujoševiću Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić