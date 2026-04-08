Slušaj vest

Tragične vesti potresle su svet srpske košarke.

Legendarni trener Partizana, Duško Vujošević, preminuo je u 68. godini života.

Zbog njegove smrti oglasili su se i čelnici ABA lige i to emotivnom porukom na društvenim mrežama.

- ABA liga porodica oplakuje legendarnog trenera Duška Vujoševića. Njegovo nasleđe će živeti večno. Počivaj u miru - piše na objavi regionalnog takmičenja.

Vujošević je pet puta podizao trofej ABA lige i zbog toga je definitivno legenda ovog takmičenja.

Ne propustiteKošarkaIVICA DAČIĆ SE OPROSTIO OD DUŠKA VUJOŠEVIĆA: "Imao je svoju viziju i znanje... Pamtiću ga po iskrenosti, odanosti i snazi karaktera!"
Dule Vujošević
KošarkaZAŠTO JE DULE TRENIRAO CRVENU ZVEZDU? Ovako je Vujošević objasnio kakav je motiv imao protiv Partizana!
Duško Vujošević
KošarkaPARTIZAN SE OPROSTIO OD SVOJE LEGENDE! Crno-beli ispratili u istoriju Duška Vujoševića - grobari u suzama!
Duško Vujošević
Košarka"ČOVEKU KOJI JE BOLESTAN JE POTREBNA NAJVEĆA POMOĆ, A LJUDI SE OKREĆU..." Reči Duška Vujoševića koje sada odzvanjaju: Neki ne mogu da podnesu to da gledaju...
Dule Vujošević

 BONUS VIDEO:

Arena skandira Duletu Vujoševiću Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić