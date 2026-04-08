ABA liga se oglasila zbog smrti Duška Vujoševića.
TUGA
"NJEGOVO NASLEĐE ŽIVEĆE VEČNO!" ABA liga se oglasila zbog smrti Duška Vujoševića: Naša porodica oplakuje legendarnog trenera!
Slušaj vest
Tragične vesti potresle su svet srpske košarke.
Legendarni trener Partizana, Duško Vujošević, preminuo je u 68. godini života.
Zbog njegove smrti oglasili su se i čelnici ABA lige i to emotivnom porukom na društvenim mrežama.
- ABA liga porodica oplakuje legendarnog trenera Duška Vujoševića. Njegovo nasleđe će živeti večno. Počivaj u miru - piše na objavi regionalnog takmičenja.
Vujošević je pet puta podizao trofej ABA lige i zbog toga je definitivno legenda ovog takmičenja.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši