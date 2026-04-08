Tokom gostovanja u emisiji „Sceniranje“ na Kurir televiziji 2022. godine, tadašnji trener Partizana iznenadio je proslavljenu sportistkinju poklonom koji je imao posebnu simboliku. U studio je ušao nenajavljeno i uručio joj knjigu autora Bože Koprivice, još jednog velikog partizanovca.

"Ovo nisam mogla ni da zamislim"

Milica nije krila emocije. Zatečena gestom, u suzana priznala je da tako nešto nije mogla ni da zamisli, prisećajući se da je Vujoševića ranije videla samo jednom, kasno uveče u hali Pionir, dok su treninzi još trajali.

- Ovo nisam ni mogla da zamislim stvarno. Ne mogu da verujem, pa ovo je predivno. Gospodina Vujoševića sam videla samo jednom u hali Pionir.mi smo imali turnir, a oni su imali malo duži trening. U tom momentu kada sam ga videla je bilo oko 11-12 uveče. Tako da ovo stvarno nisam očekivala - rekla je Milica Đuričić.

Duško Vujošević je tada, uz osmeh, govorio o književnosti i sportu, ističući Koprivicu kao retkog autora koji na vrhunskom nivou povezuje umetnost i sport. Ali, više od poklona, mnogima su danas upečatljive njegove reči upućene Milici.

Govorio je o uspehu, energiji koju sportisti donose i vezi sa klubom koji vole, ali i dao lični savet koji danas zvuči gotovo kao životna poruka: da čovek treba da zna kada je pravi trenutak da se povuče, onda "kada hor najlepše peva".

Danas, nakon vesti o njegovoj smrti, taj susret dobija novo značenje, kao podsećanje na čoveka koji nije ostavio trag samo u košarci, već i u ljudima, kroz reči koje ostaju.

