Svetislav Pešić se emotivno oprostio od Duška Vujoševića, ističući njegov jedinstveni pristup treniranju i uticaj na evropsku košarku.
VELIKE REČI SVETISLAVA PEŠIĆA: "Dule je bio jedinstven"! Smrt Vujoševića je potresla čitavu košarkašku Evropu!
Vest o smrti legendarnog Duška Vujoševića potresla je čitavu košarkašku Evropu.
KK Bajern iz Minhena preneo je izjavu trenera Svetislava Pešića koji se dirljivim rečima oprostio od Vujoševića:
- Duško Vujošević je bio jedan od najboljih evropskih trenera svih vremena. Njegovi trofeji su brojni igrači koje je otkrio i učinio boljima. Imao je specifičan metod treninga, koji ga je činio jedinstvenim - poručio je Pešić.
