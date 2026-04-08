Legendarni trener Partizana i jedan od najvećih strulnjaka za razvoj mladih igrača, Duško Vujošević, nažalost, preminuo je u 67. godini nakon duge borbe sa bolešću bubrega i dijabetesom.

Tužnim povodom se oglasio bivši košarkaš Partizana i miljenik Grobara, Žofri Lovernj.

- Duško Vujoševiću, nisi bio samo moj trener…

Van porodičnog kruga, bez sumnje osoba koja je najviše uticala na moj razvoj.

Oblikovao si me, verovao u mene i pomogao mi da postanem igrač kakav sam danas, ali još važnije – čovek kakav sam postao.

Zauvek ću ti biti zahvalan za sve što si mi pružio.

Počivaj u miru, generale. Nikada te neću zaboraviti - napisao je Lovernj.