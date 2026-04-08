LOVERNJ NEUTEŠAN ZBOG SMRTI DUŠKA VUJOŠEVIĆA! NJEGOVE REČI ĆE VAS RASPLAKATI: Žofri se emotivno oprostio od čuvenog stručnjaka: "Nisi bio samo moj trener"
Legendarni trener Partizana i jedan od najvećih strulnjaka za razvoj mladih igrača, Duško Vujošević, nažalost, preminuo je u 67. godini nakon duge borbe sa bolešću bubrega i dijabetesom.
Tužnim povodom se oglasio bivši košarkaš Partizana i miljenik Grobara, Žofri Lovernj.
- Duško Vujoševiću, nisi bio samo moj trener…
Van porodičnog kruga, bez sumnje osoba koja je najviše uticala na moj razvoj.
Duško Vujošević
Oblikovao si me, verovao u mene i pomogao mi da postanem igrač kakav sam danas, ali još važnije – čovek kakav sam postao.
Zauvek ću ti biti zahvalan za sve što si mi pružio.
Počivaj u miru, generale. Nikada te neću zaboraviti - napisao je Lovernj.
