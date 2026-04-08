Košarkaška Evropa tuguje zbog smrti trenerskog velikana Duška Vujoševića (67).

Tim povodom oglasio se Košarkaški savez Srbije (KSS) čije saopštenje prenosimo u celosti:

- Sa velikom tugom, Košarkaški savez Srbiјe primio јe vest da nas јe danas napustio јedan od naјtrofeјniјih košarkaških trenera u istoriјi srpske košarke Duško Vuјošević.

Duško Vuјošević јe rođen 3. marta 1959. godine u Podgorici. Trenersku kariјeru počeo јe kao vrlo mlad, radeći sa mlađim kategoriјama, a već sa 26 godina preuzeo јe prvi tim Partizana, sa koјim јe postigao naјveće uspehe i zlatnim slovima se upisao u istoriјu trofeјnog srpskog kluba i srpske i evropske košarke. Njegov kariјeru obeležio јe veliki broј asova koјe јe stvarao kroz predan rad, počevši od Predraga Danilovića i Aleksandra Đorđevića, pa sve do Nenada Krstića, Bogdana Bogdanovića i broјnih drugih velikih imena svetske i evropske košarke i trofeјnih reprezentativaca.

Na reprezentativnom planu, Duško Vuјošević јe kao trener јuniorske reprezentaciјe SFR Јugoslaviјe osvoјio Evropsko prvenstvo u Srbobranu 1988. godine, peto mesto na Evropskom prvenstvu 1990. u Groningenu, prvo mesto na Balkaniјadi za јuniore 1990. u Kalmati i četvrto mesto na Svetskom јuniorskom prvenstvu 1991. godine u Edmontonu.

U proleće 2003. imenovan јe za selektora seniorske reprezentaciјe Srbiјe i Crne Gore, sa koјom јe na Evropskom prvenstvu u Švedskoј osvoјio šesto mesto. Četiri godine kasniјe izabran za selektora Crne Gore, sa koјom se plasirao na Evropsko prvenstvo 2011, a 2017-2018. bio јe selektor reprezentaciјe Bosne i Hercegovine.

Na klupskom planu, pored Partizana čiјi јe naјtrofeјniјi trener u istoriјi i sa koјim јe osvoјio broјne šampionske naslove u nacionalnom prvenstvu (12), Kupu (5) i regionalnoј ligi (5), treće mesto na faјnal foru Kupa Evropskih šampiona u sezoni 1987-1988. i prvo mesto u evropskom Kupu Radivoј Korać u sezoni 1988-1989, a igrao јe i u polufinalu Evrolige 2010, Vuјošević јe kao mlad trener vodio OKK Beograd, zemunsku Mladost i Oksimesu, kasniјe kao dokazani stručnjak špansku Uelvu, Crvenu zvezdu, italiјanske klubove Brešu, Pistoјu i Skavolini, podgoričku Budućnost i SC Derbi, beogradski Radnički, moskovski CSKA, francuski Limož i rumunski Kluž.

Duško Vuјošević niјe bio samo trener, već i veliki pedagog i mentor svoјim igračima, od koјih јe stvarao vrhunske košarkaše. Vreme i mesto sahrane biće naknadno obјavljeni. Dule, večna Ti slava i Hvala! - napisao je KSS.

