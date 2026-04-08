Duško Vujošević, veliki pedagog i trener, ostavio je neizbrisiv trag u srcima navijača. Otkrijte emotivne reakcije i sećanja na njega.
majstor svog zanata
LEGENDARNI TAJM-AUT KOJI JE OSTAO UREZAN U SEĆANJIMA NAVIJAČA PARTIZANA: "Kakav je bre ovo početak, šta je ovo? Borba bre"! Ovako je govorio Dule! (VIDEO)
Duško Vujošević (67), veliko trenersko ime, ostaće upamćen po svojim legendarnim tajm-autima kojima je često podizao svoj tim...
Motiviacija bila je zaštitni znak u radu Vujoševića, pa je tako na evroligaškoj utakmici Partizana protiv Real Madrida u Beogradu 2008. godine, izgovorio čuvene reči tokom minuta odmora posle kojih je njegov tim zgazio velikana iz prestonice Španije:
Duško Vujošević Foto: Starsport, Zorana Jevtic/News1, Screenshot
- Kakav je bre ovo početak šta je ovo? Borba bre - vikao je Dule tada u pokušaju da podigne golobrade mladiće protiv Reala!
Prisetimos se tog događaja:
