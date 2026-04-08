Legendarni trener Partizana i jedan od najvećih stručnjaka za razvoj mladih igrača, Duško Vujošević, nažalost, preminuo je u 67. godini nakon duge borbe sa bolešću bubrega i dijabetesom.

Mnogi se opraštaju od proslavljenog trenera, a sada je to učinio i bivši košarkaša Crvene zvezde, Nemanja Nedović.

On je na svom Instagramu podelio objavu kojom izjavljuje saučešće povodom smrti čuvenog stručnjaka.

Ko je bio Duško Vujošević?

Trenersku karijeru započeo je vrlo mlad, a najveći trag ostavio je u KK Partizan, gde je radio u više navrata i ostvario brojne uspehe. Sa Partizanom je osvojio veliki broj domaćih titula i afirmisao mnoge mlade igrače koji su kasnije napravili značajne karijere u Evropi i NBA ligi.

Pored Partizana, trenirao je i Crvenu zvezdu i CSKA iz Moskve, kao i reprezentaciju Bosna i Hercegovina. Radio je dugo i u Italiji.

Osvojio je 11 titula u domaćem prvenstvu sa Partizanom, dok je pet puta bio šampion ABA lige. Ima i tri Kupa Radivoja Koraća, dok je vodio i Partizan na fajnal-for 2010. godine u Parizu. Takođe, ima i FIBA Korać Kup iz 1989. godine

Tokom života suočavao se i sa zdravstvenim problemima, ali je ostao aktivan i uticajan u košarkaškim krugovima.

Vujošević se smatra jednim od najuticajnijih trenera sa prostora bivše Jugoslavije.

Ne propustiteFudbalFK PARTIZAN SE OPROSTIO OD DUŠKA VUJOŠEVIĆA: "Nadali smo se da će uspeti da pobedi u najvažnijoj životnoj borbi..."
KošarkaLEGENDARNI TAJM-AUT KOJI JE OSTAO UREZAN U SEĆANJIMA NAVIJAČA PARTIZANA: "Kakav je bre ovo početak, šta je ovo? Borba bre"! Ovako je govorio Dule! (VIDEO)
KošarkaKSS ODAO POSLEDNJU POČAST VELIKOM DUŠKU VUJOŠEVIĆU! "On niјe bio samo trener, već i veliki pedagog i mentor svoјim igračima"!
KošarkaLOVERNJ NEUTEŠAN ZBOG SMRTI DUŠKA VUJOŠEVIĆA! NJEGOVE REČI ĆE VAS RASPLAKATI: Žofri se emotivno oprostio od čuvenog stručnjaka: "Nisi bio samo moj trener"
KošarkaVELIKE REČI SVETISLAVA PEŠIĆA: "Dule je bio jedinstven"! Smrt Vujoševića je potresla čitavu košarkašku Evropu!
