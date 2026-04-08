Legendarni trener Partizana i jedan od najvećih stručnjaka za razvoj mladih igrača, Duško Vujošević, nažalost, preminuo je u 67. godini nakon duge borbe sa bolešću bubrega i dijabetesom.

Mnogi se opraštaju od proslavljenog trenera, a sada je to učinio i bivši košarkaša Crvene zvezde, Nemanja Nedović.

On je na svom Instagramu podelio objavu kojom izjavljuje saučešće povodom smrti čuvenog stručnjaka.

Foto: Instagram / screenshot

Ko je bio Duško Vujošević?

Trenersku karijeru započeo je vrlo mlad, a najveći trag ostavio je u KK Partizan, gde je radio u više navrata i ostvario brojne uspehe. Sa Partizanom je osvojio veliki broj domaćih titula i afirmisao mnoge mlade igrače koji su kasnije napravili značajne karijere u Evropi i NBA ligi.

Pored Partizana, trenirao je i Crvenu zvezdu i CSKA iz Moskve, kao i reprezentaciju Bosna i Hercegovina. Radio je dugo i u Italiji.

Osvojio je 11 titula u domaćem prvenstvu sa Partizanom, dok je pet puta bio šampion ABA lige. Ima i tri Kupa Radivoja Koraća, dok je vodio i Partizan na fajnal-for 2010. godine u Parizu. Takođe, ima i FIBA Korać Kup iz 1989. godine

Tokom života suočavao se i sa zdravstvenim problemima, ali je ostao aktivan i uticajan u košarkaškim krugovima.

Vujošević se smatra jednim od najuticajnijih trenera sa prostora bivše Jugoslavije.