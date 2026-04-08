NEMANJU NEDOVIĆA POGODILA VEST O SMRTI DUŠKA VUJOŠEVIĆA! Bivši as Crvene zvezde se oprostio od Duleta - podelio je tužnu objavu! FOTO
Legendarni trener Partizana i jedan od najvećih stručnjaka za razvoj mladih igrača, Duško Vujošević, nažalost, preminuo je u 67. godini nakon duge borbe sa bolešću bubrega i dijabetesom.
Mnogi se opraštaju od proslavljenog trenera, a sada je to učinio i bivši košarkaša Crvene zvezde, Nemanja Nedović.
On je na svom Instagramu podelio objavu kojom izjavljuje saučešće povodom smrti čuvenog stručnjaka.
Ko je bio Duško Vujošević?
Trenersku karijeru započeo je vrlo mlad, a najveći trag ostavio je u KK Partizan, gde je radio u više navrata i ostvario brojne uspehe. Sa Partizanom je osvojio veliki broj domaćih titula i afirmisao mnoge mlade igrače koji su kasnije napravili značajne karijere u Evropi i NBA ligi.
Pored Partizana, trenirao je i Crvenu zvezdu i CSKA iz Moskve, kao i reprezentaciju Bosna i Hercegovina. Radio je dugo i u Italiji.
Osvojio je 11 titula u domaćem prvenstvu sa Partizanom, dok je pet puta bio šampion ABA lige. Ima i tri Kupa Radivoja Koraća, dok je vodio i Partizan na fajnal-for 2010. godine u Parizu. Takođe, ima i FIBA Korać Kup iz 1989. godine
Tokom života suočavao se i sa zdravstvenim problemima, ali je ostao aktivan i uticajan u košarkaškim krugovima.
Vujošević se smatra jednim od najuticajnijih trenera sa prostora bivše Jugoslavije.