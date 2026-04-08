RASIM LJAJIĆ SLOMLJEN ZBOG SMRTI DUŠKA VUJOŠEVIĆA: "Čuli smo se pre dvadesetak dana... Neko može da ga voli ili mrzi, ali svi moraju..."
Tragične vesti potresle su svet srpske košarke.
Legendarni trener Partizana, Duško Vujošević, preminuo je u 68. godini života.
Ova vest pogodila je mnoge, a od Vujoševića se oprostio i vidno slomljeni prvi čovek FK Partizan, Rasim Ljajić.
-Duško Vujošević je bio, pre svega, moj veliki prijatelj, pa sve ostalo, a mnogo je toga što se o njemu može reći. Kako u sportu koji ga je proslavio i kome je vratio na najbolji mogući način, tako i u privatnom životu. Čuli smo se pre 20-tak dana, zvao me je kada god bi nekome bila potrebna nekakva pomoć. Bilo da se radi o nekom bivšem igraču, navijaču ili čoveku koga poznaje ili ga je upoznao, a zadesila ga je nevolja, Dule se rado odazivao svima da pomogne koliko god može. Košarka i sve što joj je ostavio je pomalo zasenila tu drugu stranu priče, ali ona i te kako postoji, ja to najbolje znam - rekao je Ljajić za Telegraf i dodao:
- Ostavio je za sobom dubok, neizbrisiv trag u našoj košarci, u Partizanu koji je bio njegov život i neko može da ga voli ili mrzi, ali svi moraju da mu odaju priznanje za dostignuća i sve ono što ostavlja za sobom. Rad sa mladim igračima, stvaranje košarkaša za klub i reprezentativne selekcije i to ne bilo kakvih igrača, već šampiona, to je Duletov pečat zbog koga nikada neće biti zaboravljen. Veliki je ovo gubitak za sve partizanovce, za kompletno Sportsko društvo, jer Dule je daleko prevazilazio okvire sporta koji ga je proslavio.
