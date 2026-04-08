Bivši košarkaš PartizanaLeo Vesterman emotivno se oprostio od Duška Vujoševića.

Košarkaški stručnjak preminuo je ove srede, a Vesterman je bio deo čuvene generacije Partizana koju je upravo vodio Duško Vujošević.

Duško Vujošević

- Hvala za sve, generale. Hvala za uspomene koje ću nositi sa sobom celog života. Hvala za tvoju strast, tvoju energiju i veru u mene. Hvala za životne lekcije koje su oblikovale sve nas i koje će zauvek ostati sa nama - napisao je Vesterman na Tviteru.

Potom je napisao i nekoliko Vujoševićevih misli.

- Tim je kao posada podmornice, ako jedan pogreši, svi su mrtvi. Ponavljanjem razvijamo automatizme i karakter, i insistiram oni koji treniraju ozbiljno ne podnose poraz. Što više vremena provodimo na parketu, ima bolje šanse. Počivaj u miru, Dule - dodao je Vesterman.

