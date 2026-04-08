Slušaj vest

Tragične vesti potresle su svet srpske košarke.

Mnoge velike igrače stvorio je Vujošević, a košarkaš kog su Grobari obožavali definitivno je Boris Dalo. I, upravo se Francuz, biranim rečima oprostio od Vujoševića.

Duško Vujošević i Boris Dalo

- Dule,

Danas je teško pronaći prave reči.

Primio si me sa 18 godina u Partizan, kao mladog igrača punog snova, i otvorio si mi mnogo više od vrata jednog velikog kluba. Otvorio si mi vrata porodice.

Verovao si mi od prvog dana. Verovao si u mene nekad i više nego što sam ja verovao u sebe. Naučio si me košarci, disciplini, radu, pobedničkom mentalitetu, ali još važnije, naučio si me životu. Preneo si mi DNK Partizana: poštovanje, rad, ponos, ljubav prema dresu i prema ovoj zemlji.

Zahvaljujući tebi zavoleo sam Srbiju. Naučio sam jezik veoma brzo da bi ti mogao da me razumeš i da bih ja mogao da razumem tebe. Jer naša povezanost je bila jača od reči. Bila je iskrena, snažna i prava. Do te mere da si me primio u svoj dom, u svoju privatnost, kao člana svoje porodice. To nikada neću zaboraviti.

Obeležio si moju karijeru, ali još više moj život kao čoveka.

Sve što sam postao nosi deo tebe.

Hvala ti za sve, Treneru.

Počivaj u miru.

Nikada te neću zaboraviti - napisao je Dalo.

BONUS VIDEO: