Legenda srpske i jugoslovenske košarke Duško Vujošević napustio nas je u 67. godini života.

Iako je bio i ostao legenda Partizana, rivalski klub Crvena zvezda, oglasila se povodom smrti Vujoševića.

Duško Vujošević

Lep gest Zvezde - kapa dole!

- KK Crvena zvezda primio je u sredu vest da je košarkaški trener Duško Vujošević preminuo u Beogradu u 67. godini života.

- Povodom smrti Duška Vujoševića, koji je tokom trenerske karijere bio trener brojnih klubova, uključujući i našeg, KK Crvena zvezda izražava saučešće porodici Duška Vujoševića - stoji u saopštenju KK Crvena zvezda.

Crvena zvezda se oprostila od Duška Vujoševića

