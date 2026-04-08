Legendarni košarkaški trener Duško Vujošević preminuo je u 68. godini posle duge borbe sa teškom bolešću.

Vujošević je bio poznat kao trener stvaralac, koji je od brojnih mladih igrača stvorio velike košarkaške zvezde, ali još važnije, učio ih da budu dobri ljudi.

Jedan od takvih je i Davis Bertans, koji je kao klinac došao u Partizan, a onda je brzo naučio srpski jezik, zavoleo klub i Srbiju, kao i svi ostali stranci koje je doveo.

On je na svom Instagramu podelio dirljivu oproštajnu poruku Partizana o Duletu Vujoševiću uz reči "Počivaj u miru, Dule", uz šta je stavio i crno srce.

Ko je bio Duško Vujošević?

Duško Vujošević je rođen 3. marta 1959. godine u Podgorici. Vujošević je najveći trag u trenerskoj karijeri ostavio u Partizanu. On je najpre bio pomoćni trener crno-belih, potom i glavni trener u četiri mandata - od 1987. do 1989, 1990-1991, od 2001. do 2010. i od 2012. do 2015. godine.

Sa Partizanom je osvojio brojne trofeje, između ostalog je pet puta osvajao ABA ligu i šest puta je bio šampion Srbije. U Evroligi vodio je Partizan do trećeg mesta u sezoni 1987/88. i do fajnal-fora 2010. godine, kada su crno-beli završili kao četvrti.

Vujošević je u trenerskoj karijeri vodio i selekcije Srbije i Crne Gore, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a bio je i trener Crvene zvezde, beogradskog Radničkog, Breše, Olimpije Pistoje, Pezara, CSKA i Kluža, gde je i završio trenersku karijeru.