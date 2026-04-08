Vujošević je preminuo u 68. godini života.

Duško Vujošević je primljen u bolnicu pre par nedelja, usled problema sa srcem, a imao je i upalu pluća, kao i problem sa bubregom za koji mu je urađena transplantacija prošle godine u Belorusiji.

Njegova smrt potresla je ceo region i Evropu, a među brojnim klubovima koji su se oglasili nalazi se i grčki velikan Olimpijakos!

Atinski crveno-beli uputili su emotivnu poruku u znak sećanja na proslavljenog stručnjaka, ističući njegov ogroman uticaj na evropsku košarku.

- Duboko smo ožalošćeni zbog smrti Duška Vujoševića. Istinski učitelj igre i trener koji je ostavio neizbrisiv trag u evropskoj košarci. Njegova strast, znanje i posvećenost inspirisali su generacije igrača i navijača. Naše misli su uz njegovu porodicu, prijatelje i sve koji su imali privilegiju da ga poznaju. Počivaj u miru, treneru", piše u saopštenju Olimpijakosa.