DUŠKO VUJOŠEVIĆ: SAHRANITE MI SRCE KOD RANJENOG KOLENA! Ovo niste znali o legendarnom treneru Partizana! Priča koja će vas ODUŠEVITI!
Duško Vujošević je bio veliki ljubitelj literature. Osim što je mlade košarkaše učio ovom sportu, uporno ih je terao da posle treninga čitaju. I tu je bio nemilosrdan i strog - kao što su morali naporno da treniraju, morali su i da čitaju! Hiljade šuteva i skokova na treningu, to se podrazumeva, ali i hiljade knjiga van parketa, i to se kod Duleta podrazumevalo.
Kao čovek koji je pročitao nekoliko hiljada knjiga, svojevremeno je na pitanje koja mu je najomiljenija knjiga, bez mnogo razmišljanja rekao: "Sahranite mi srce KOD Ranjenog Kolena".
Reč je o kultnom romanu američkog pisca i istoričara Dija Brauna (Bury My Heart at Wounded Knee). Knjiga je objavljena 1970. godine i ubrzo postala svetski bestseler, prodata je u milionima primeraka i značajno je promenila svest javnosti o istoriji američkog Zapada i genocidu nad starosedeocima. Na srpskom jeziku prvi put se pojavila 1972. godine u okviru prestižne edicije „Poučnik" u izdanju Srpske književne zadruge (SKZ), i to pod nazivom "Sahranite mi srce KOD Ranjenog Kolena", zbog čega je Vujošević upravo tako i rekao naslov omiljene knjige. Ovo delo na srpski je prvi put u našoj zemlji prevela čuvena književnica i prevoditeljka Gordana Velmar-Janković, upravo s tim prilogom - KOD.
Knjiga je u Jugoslaviju stigla veoma brzo nakon svetske premijere (svega dve godine posle originala), što svedoči o velikom interesovanju koje je vladalo za ovu temu i kod nas. Danas ovo izdanje možete pronaći u većini knjižara, ali s nekim drugim prevodiocima i pod naslovom - "Sahranite mi srce KRAJ Ranjenog Kolena".
Suština prevoda ostaje ista. Kao i suština života Duška Vujoševića: samo rad, rad, rad i - obrazovanje. KOD Duška je moralo i da se trenira i da se čita, sve dok ne dođe KRAJ.
