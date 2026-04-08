Duško Vujošević je bio veliki ljubitelj literature. Osim što je mlade košarkaše učio ovom sportu, uporno ih je terao da posle treninga čitaju. I tu je bio nemilosrdan i strog - kao što su morali naporno da treniraju, morali su i da čitaju! Hiljade šuteva i skokova na treningu, to se podrazumeva, ali i hiljade knjiga van parketa, i to se kod Duleta podrazumevalo.

Kao čovek koji je pročitao nekoliko hiljada knjiga, svojevremeno je na pitanje koja mu je najomiljenija knjiga, bez mnogo razmišljanja rekao: "Sahranite mi srce KOD Ranjenog Kolena".

Duško Vujošević

Reč je o kultnom romanu američkog pisca i istoričara Dija Brauna (Bury My Heart at Wounded Knee). Knjiga je objavljena 1970. godine i ubrzo postala svetski bestseler, prodata je u milionima primeraka i značajno je promenila svest javnosti o istoriji američkog Zapada i genocidu nad starosedeocima. Na srpskom jeziku prvi put se pojavila 1972. godine u okviru prestižne edicije „Poučnik" u izdanju Srpske književne zadruge (SKZ), i to pod nazivom "Sahranite mi srce KOD Ranjenog Kolena", zbog čega je Vujošević upravo tako i rekao naslov omiljene knjige. Ovo delo na srpski je prvi put u našoj zemlji prevela čuvena književnica i prevoditeljka Gordana Velmar-Janković, upravo s tim prilogom - KOD.

Knjiga je u Jugoslaviju stigla veoma brzo nakon svetske premijere (svega dve godine posle originala), što svedoči o velikom interesovanju koje je vladalo za ovu temu i kod nas. Danas ovo izdanje možete pronaći u većini knjižara, ali s nekim drugim prevodiocima i pod naslovom - "Sahranite mi srce KRAJ Ranjenog Kolena".

Suština prevoda ostaje ista. Kao i suština života Duška Vujoševića: samo rad, rad, rad i - obrazovanje. KOD Duška je moralo i da se trenira i da se čita, sve dok ne dođe KRAJ.

