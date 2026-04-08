Slušaj vest

Tragične vesti pogodile su svet sporta - preminuo je Duško Vujošević.

Duško Vujošević Foto: Starsport, @starsport, ABA liga/FMP Meridian

Vujošević je preminuo u 68. godini života.

Duško Vujošević je primljen u bolnicu pre par nedelja, usled problema sa srcem, a imao je i upalu pluća, kao i problem sa bubregom za koji mu je urađena transplantacija prošle godine u Belorusiji.

Mnogi njegovi bivši igrači se oglašavaju povodom smrti legendarnog trenera, a na Instagramu se oglasio nekadašnji kapiten crno-belih Vladimir Lučić.

Foto: printscreen/Instagram/vladimirlucic11

"Dule,

Možda nisam uvek razumeo tvoje metode, niti sam uvek bio spreman na sve što si tražio od nas, ali danas znam koliko si me zapravo izgradio.

Naučio si me disciplini, upornosti, odricanju, borbi i to su stvari koje će zauvek ostati deo mene.

Hvala ti za sve, za lepe i teške trenutke, jer su me baš oni napravili ovakvim kakav jesam.

Počivaj u miru", napisao je Vladimir Lučić.

Ne propustiteKošarkaDUŠKO VUJOŠEVIĆ: SAHRANITE MI SRCE KOD RANJENOG KOLENA! Ovo niste znali o legendarnom treneru Partizana! Priča koja će vas ODUŠEVITI!
Duško Vujošević
KošarkaISTINSKI UČITELJ IGRE I TRENER KOJI JE OSTAVIO NEIZBRISIV TRAG: Olimpijakos se emotivnom porukom oprostio od Duška Vujoševića...
Dule Vujošević
KošarkaDAVIS BERTANS SE NA SRPSKOM OPROSTIO OD DULETA: Dirljive reči za legendarnog trenera
Duško Vujošević
KošarkaOGLASILA SE CRVENA ZVEZDA! Evo šta su objavili povodom smrti Duška Vujoševića! (FOTO)
Duško Vujošević

