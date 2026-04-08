Vujošević je preminuo u 68. godini života.

Duško Vujošević je primljen u bolnicu pre par nedelja, usled problema sa srcem, a imao je i upalu pluća, kao i problem sa bubregom za koji mu je urađena transplantacija prošle godine u Belorusiji.

Vest o smrti Duška Vujoševića ostavila je u neverici košarkaški svet, a njegove prijatelje i saradnike sa kojima je bio blizak, a među kojima je i Miško Ražnatović koji mu je bio agent.

On je ovih dana u Americi, gde ga je zatekla vest o smrti velikog prijatelja.

"Ovo je bio baš poslednji susret, par dana nakon Božića. Gledali smo zajedno meč protiv CSKA, kluba, koji je sticajem okolnosti naš odnos, građen godinama, podigao na neki viši nivo. Teško je nabrojati koliko sam dobrih saveta dobio na početku moje karijere od Duška Vujoševića, a još teže koliko je mojih klijenata, koje je njegov rad i posvećenost uzdigla do najvećih visina. Počivaj u miru Dule, a sigurno je da nikada nećeš biti zaboravljen", stoji u poruci Miška Ražnatovića.