Trener košarkaša Crvene zvezdeSaša Obradović osvrnuo se na tužnu vest koja nas je sve zatekla.

Legenda srpske i jugoslovenske košarke Duško Vujošević, preminuo je u 67. godini. Obradović se prisetio veličine koju je Dule sa sobom nosio kroz bogatu karijeru:

- Kako da počnem...Znate li kada će biti sahrana? upitao je kratko Saša Obradović, pa nastavio:

- Od velikih trenera sam učio šta su posvećenost, profesionalizam i velika disciplina koja mi i danas pomaže… Jedan od tih velikih je i Dule Vujošević! Bio mi je trener u Zvezdi. U važnim momentima me je oblikovao kao čoveka i kao igrača.

To je jedna dimenzija Duleta, ali tu nije kraj...

- Druga, koja je u tom momentu bila jako važna za mene – uveo me je u svet umetnosti. Upravo zbog njega kolekcija koju sam imao nije bila mala, mada je njegova bila znatno veća. Uz Duleta sam naučio mnogo pre svega o domaćim, srpskim slikarima. Imao sam prilike i da upoznam Voja Stanića (slikar i skulptor), Dule je bio njegov najveći kolekcionar - ističe Obradović.

- U inostranstvu, pre nekih važnih životnih odluka koje sam donosio, razgovarao sam sa Duletom - da li da idem ovde ili onde, kako da se ponašam prema igračima, ta vrsta saveta. Pričali smo sve vreme, uvek je gajio simpatije prema meni i stvarno je želeo da mi pomogne. Prolazio sam kroz sve to iz prve ruke, znao sam sve igrače s kojima radio… Recimo, sećam se kako se Daniloviću posvetio individualno, a i sa timom je imao tu ludačku posvećenost, ali i brigu o detaljima. Takvim pristupom - nemoguće je da ne ostaviš trag. Stvorio je generacije Partizanovih igrača koje su non-stop izlazile i imale šansu da uz njega izrastaju u velike igrače, Njegov ‘dril’ je očvrsnuo i karakter i način razmišljanja tih igrača - rekao je Obradović za "Sport klub".

