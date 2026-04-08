Vujošević je preminuo u 68. godini života.

Duško Vujošević je primljen u bolnicu pre par nedelja, usled problema sa srcem, a imao je i upalu pluća, kao i problem sa bubregom za koji mu je urađena transplantacija prošle godine u Belorusiji.

Od Vujoševiće se redom opraštaju, njegovi bivši igrači, protivnici, klubovi.

Oglasio se i legendarni Moka Slavnić.

"Žao mi je, otišao je prerano i u dosta teškim mukama. Bio sam u kontaktu sa njegovim i mojim doktorom Milanom Radovanovićem. On me je često informisao, davao sam mu podršku putem poruka. Ali, eto... Nije uspeo tu najvažniju bitku da dobije. On je paradigma trenera koji nikada nije igrao sport gde je bio trener, ali to je nadoknadio pameću, jer to jedino tako može. Ako si jako inteligentan, onda nije važno da li si igrao. Bitno je samo da razumeš sport.", rekao je Slavnić za "Telegraf".

"O njegovim uspesima je glupo govoriti, minimalno što će ostati je to što je najtrofejniji trener Partizana svih vremena. Voleo je da da šansu mladima, tu sam video i sebe i svi koji to rade, ja ih posebno cenim. Ovom prilikom mogu samo da izjavim saučešće njegovoj porodici. Bio je odličan suprug, divan otac i eto, žao mi je što se sve desilo.

Istakao je Moka Slavnić i da je među njima bilo i lepih i manje lepih stvari, ali da je uvek postojalo poštovanje.

"Mi smo imali malo tih direktnih duela, možda jedanput samo dok sam ja bio u Zvezdi, on u Partizanu. Pamtim ga kao izuzetnog pametnog trenera, to kod svake osobe izuzetno poštujem. Imali smo u toku ovih 30-ak godina razne situacije od jako velikog poštovanja do nekih svađa, ali u svakom slučaju me je poštovao, jer je ipak 10 godina mlađi od mene."