DULE GLEDA KA PREMINULIM VELIKANIMA SRPSKE KOŠARKE: Legendarni kapiten Zvezde se dirljivom slikom oprostio od Vujoševića
Preminuo je Duško Vujošević, jedan od najznačajnijih i najtrofejnijih trenera u istoriji srpske i regionalne košarke.
Legenadrni kapiten KK Crvena zvezda Branko Lazić se dirljivom slikom oprostio od Vujoševića.
Ko je bio Duško Vujošević?
Duško Vujošević je najveći deo svoje bogate karijere vezao za KK Partizan, gde je u nekoliko mandata izgradio prepoznatljiv sistem rada i osvojio brojne trofeje. Pod njegovim vođstvom Partizan je dominirao domaćom scenom i bio redovan učesnik završnica ABA liga, kao i zapažen učesnik evropskih takmičenja, uključujući Evroliga.
Posebno će ostati upamćen po radu sa mladim igračima, koje je razvijao i uvodio u vrhunsku košarku, često ih pretvarajući u nosioce igre i kasnije uspešne internacionalce. Njegov trenerski pristup karakterisali su disciplina, posvećenost i snažan autoritet, ali i spremnost da preuzme odgovornost u teškim okolnostima.
Pored Partizana, Vujošević je imao i zapaženu međunarodnu karijeru, vodeći klubove u Evropi, kao i reprezentaciju Srbije, sa kojom je učestvovao na velikim takmičenjima. Njegovo ime ostaje vezano za jednu od najuspešnijih epoha srpske klupske košarke.
Bio je poznat po disciplini, autoritetu i insistiranju na timskoj igri, a ostavio je dubok trag i kao selektor reprezentacije Srbije, kao i kroz angažmane u inostranstvu.
Vujošević je tokom karijere bio i glasni komentator sportskih prilika, često bez zadrške iznoseći stavove o stanju u košarci, zbog čega je bio i poštovan i osporavan.