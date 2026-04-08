Slušaj vest

Preminuo je Duško Vujošević, jedan od najznačajnijih i najtrofejnijih trenera u istoriji srpske i regionalne košarke.

Legenadrni kapiten KK Crvena zvezda Branko Lazić se dirljivom slikom oprostio od Vujoševića.

Foto: Instagram

Ko je bio Duško Vujošević?

Duško Vujošević je najveći deo svoje bogate karijere vezao za KK Partizan, gde je u nekoliko mandata izgradio prepoznatljiv sistem rada i osvojio brojne trofeje. Pod njegovim vođstvom Partizan je dominirao domaćom scenom i bio redovan učesnik završnica ABA liga, kao i zapažen učesnik evropskih takmičenja, uključujući Evroliga.

Posebno će ostati upamćen po radu sa mladim igračima, koje je razvijao i uvodio u vrhunsku košarku, često ih pretvarajući u nosioce igre i kasnije uspešne internacionalce. Njegov trenerski pristup karakterisali su disciplina, posvećenost i snažan autoritet, ali i spremnost da preuzme odgovornost u teškim okolnostima.

Pored Partizana, Vujošević je imao i zapaženu međunarodnu karijeru, vodeći klubove u Evropi, kao i reprezentaciju Srbije, sa kojom je učestvovao na velikim takmičenjima. Njegovo ime ostaje vezano za jednu od najuspešnijih epoha srpske klupske košarke.

Bio je poznat po disciplini, autoritetu i insistiranju na timskoj igri, a ostavio je dubok trag i kao selektor reprezentacije Srbije, kao i kroz angažmane u inostranstvu.

Vujošević je tokom karijere bio i glasni komentator sportskih prilika, često bez zadrške iznoseći stavove o stanju u košarci, zbog čega je bio i poštovan i osporavan.

1/8 Vidi galeriju Duško Vujošević Foto: Starsport, Zorana Jevtic/News1, Screenshot