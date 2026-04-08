Duško Vujošević je preminuo u 68. godini u Beogradu posle duge i teške bolesti.

"Prvo, saučešće, moje veliko saučešće porodici Duškovoj. A što se tiče košarke, ostavio je veliki trag, kako u jugoslovenskoj košarci, tako i u srpskoj i u regionalnoj i šire. Duško je živeo košarku, Duško je bio veliki zaljubljenik u košarku, košarka mu je bila život faktički. Što se tiče naših epizoda, mi smo od 11-12. godine bili zajedno u Partizanu. To su naše prve epizode, posle toga smo imali epizode dok je on bio i trener i posle i trener reprezentacije Srbije, odnosno tada Srbije i Crne Gore, pa sve do onih epizoda, kako vi rekoste, da smo se prepucavali, ali to je očigledno obeležilo naš život. Mislim da je Dule otišao prerano… I baš me pogodila njegova smrt. Bez obzira na sve šta smo i kako smo prošli", rekao je Čović za Sportske. net.

"Zadnje kontakte koje smo imali, žalio mi se da zdravstveno stanje nije baš kako treba. Očekivao sam da će onakav kakav je, kao veliki borac, pobediti i te probleme. Međutim, to je očigledno bilo jače i to je nešto što svi nazivamo sudbinom. Neka mu je pokoj duši i neka putuje sa spokojom. Ostaće ubeležen u pamćenju svih nas na ovim prostorima koji smo imali i ovakve i onakve trenutke sa njim, ali neka mu je laka zemlja i spokoj duši", rekao je Čović.

Ko je bio Duško Vujošević?

Duško Vujošević je najveći deo svoje bogate karijere vezao za KK Partizan, gde je u nekoliko mandata izgradio prepoznatljiv sistem rada i osvojio brojne trofeje. Pod njegovim vođstvom Partizan je dominirao domaćom scenom i bio redovan učesnik završnica ABA liga, kao i zapažen učesnik evropskih takmičenja, uključujući Evroliga.

Posebno će ostati upamćen po radu sa mladim igračima, koje je razvijao i uvodio u vrhunsku košarku, često ih pretvarajući u nosioce igre i kasnije uspešne internacionalce. Njegov trenerski pristup karakterisali su disciplina, posvećenost i snažan autoritet, ali i spremnost da preuzme odgovornost u teškim okolnostima.

Pored Partizana, Vujošević je imao i zapaženu međunarodnu karijeru, vodeći klubove u Evropi, kao i reprezentaciju Srbije, sa kojom je učestvovao na velikim takmičenjima. Njegovo ime ostaje vezano za jednu od najuspešnijih epoha srpske klupske košarke.

Bio je poznat po disciplini, autoritetu i insistiranju na timskoj igri, a ostavio je dubok trag i kao selektor reprezentacije Srbije, kao i kroz angažmane u inostranstvu.

Vujošević je tokom karijere bio i glasni komentator sportskih prilika, često bez zadrške iznoseći stavove o stanju u košarci, zbog čega je bio i poštovan i osporavan.