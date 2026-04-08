"Klub je uložio ogromne napore da obezbedi Katašu ugovor bez presedana - najveći ugovor za glavnog trenera u istoriji Makabija iz Tel Aviva. Novim ugovorom Kataš će postati trener sa najdužim stažom u više od pet decenija", navodi se u saopštenju Makabija, koji nije naveo finansijske detalje.

Tokom prethodne tri sezone, Kataš je predvodio Makabi do dve šampionske titule u Izraelu, dva Kupa i dva plej-ofa u Evroligi.

U obe evroligaške serije, Makabi su delila nekoliko minuta od plasmana na fajnal-for, piše u saopštenju.

"Srećan sam i počastvovan što ću nastaviti da vodim prestižan klub Makabi iz Tel Aviva još mnogo godina. Za mene je ovo važan trenutak, uključuje ponos i veliku odgovornost. Shvatam da ovo nije samo glas poverenja već i velika posvećenost profesionalizmu, stabilnosti i kontinuitetu, sve to je neophodno za uspeh svake organizacije, a svakako i za Makabi Tel Aviv", rekao je Kataš, saopštio je klub.

Trener je zahvalio vlasnicima, saradnicima u stručnom štabu i igračima na saradnji i rekao da su uspesi ostvareni zajedničkim radom i posvećenošću.

"Priču o Makabiju nije napisala jedna osoba. Vlasnici ovog kluba, zajedno sa mnogim drugima tokom godina, pisali su je i nastavljaju da je pišu. Ponosan sam što sam deo ove priče i srećan sam što ću nastaviti da budem deo nje i u godinama koje dolaze", naveo je on.

Predsednik Makabija Šimon Mizrahi rekao je da je želja za nastavkom saradnje bila obostrana, zbog čega je dogovor brzo postignut.

"Sa zadovoljstvom objavljujem da posle četiri sezone u kojima je Kataš bio glavni trener, uključujući otprilike tri izazovne sezone u kojima je ekipa igrala van Izraela u Beogradu zbog bezbednosne stuacije, bilo sasvim prirodno i prikladno da Oded, koji je odrastao u klubu, nastavi ulogu najmanje tri naredne sezone", naveo je on.

(Beta)