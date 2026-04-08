Košarka
PIKSI PRED NOVIM IZAZOVOM: Nikola Stojković novi trener košarkaškog kluba BAL iz Holandije
Slušaj vest
Klub se takmiči u BNXT ligi, ligi belgijskih i holandskih timova, nešto slično poput ABA lige na našim prostorima.
Stojković je preuzeo tim od Radenka Varagića koji je ostavio dubok trag u ovom klubu.
Novi trener će imati težak zadatak da obezbedi opstanak u ligi u narednih sedam utakmica. Naredni protivnik je belgijski Ostende.
Stojković je do sada radio u OKK Grocka, ŽKK Crvena zvezda i KK Novi Pazar, kao i u nekoliko klubova u Kuvajtu.
Kuriozitet je da je jedini trener u BNXT ligi van Evropske unije, kao i da je predsednik malog kluba u Srbiji KK Gro- basket iz Grocke.
Reaguj
Komentariši