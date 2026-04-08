"Napustio nas je jedan od najboljih i najstrastvenijih Partizanovaca. Neizmernu zahvalnost u mom košarkaškom razvoju, bez tebe sam siguran da ne bih ušao u Hall of Fame, bio si najvažnija stepenica u mojoj košarkaškoj karijeri. Ti si bio prvi trener koji je stvorio igrače iz Evrope za NBA. Bilo koji igrač da je došao kod tebe doveo si ih do njihovih najvećih potencijala. Strast i ljubav prema košarci i prema igračima koju si ti imao retko ko ima. Hvala ti za sve", napisao je Vlade Divac.