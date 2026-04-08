Slušaj vest

Srpska, evropska i svetska košarkaška zajednica u žalosti povodom smrti legendarnog trenera Duška Vujoševića.

Povodom njegove smrti se oglasio i Vlade Divac koji se oprostio dirljivim rečima.

"Napustio nas je jedan od najboljih i najstrastvenijih Partizanovaca. Neizmernu zahvalnost u mom košarkaškom razvoju, bez tebe sam siguran da ne bih ušao u Hall of Fame, bio si najvažnija stepenica u mojoj košarkaškoj karijeri. Ti si bio prvi trener koji je stvorio igrače iz Evrope za NBA. Bilo koji igrač da je došao kod tebe doveo si ih do njihovih najvećih potencijala. Strast i ljubav prema košarci i prema igračima koju si ti imao retko ko ima. Hvala ti za sve", napisao je Vlade Divac.

Duško Vujošević Foto: Starsport, @starsport, ABA liga/FMP Meridian

Kosovo je Srbija u Sankt Peterburgu Izvor: Kurir