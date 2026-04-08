Najbolji srpski teniser svih vremena Novak Đoković oglasio se povodom smrti Duška Vujoševića.

Novak je poslao emotivnu poruku putem Instagrama, gde je podelio objavu Partizana, ali je i napisao sledeće reči:

- Počivaj u miru, Duško. Hvala za sve što si dao srpskom sportu.

Duško Vujošević je najveći deo svoje bogate karijere vezao za KK Partizan, gde je u nekoliko mandata izgradio prepoznatljiv sistem rada i osvojio brojne trofeje. Pod njegovim vođstvom Partizan je dominirao domaćom scenom i bio redovan učesnik završnica ABA liga, kao i zapažen učesnik evropskih takmičenja, uključujući Evroliga.

Posebno će ostati upamćen po radu sa mladim igračima, koje je razvijao i uvodio u vrhunsku košarku, često ih pretvarajući u nosioce igre i kasnije uspešne internacionalce. Njegov trenerski pristup karakterisali su disciplina, posvećenost i snažan autoritet, ali i spremnost da preuzme odgovornost u teškim okolnostima.

Pored Partizana, Vujošević je imao i zapaženu međunarodnu karijeru, vodeći klubove u Evropi, kao i reprezentaciju Srbije, sa kojom je učestvovao na velikim takmičenjima. Njegovo ime ostaje vezano za jednu od najuspešnijih epoha srpske klupske košarke.

Bio je poznat po disciplini, autoritetu i insistiranju na timskoj igri, a ostavio je dubok trag i kao selektor reprezentacije Srbije, kao i kroz angažmane u inostranstvu.

