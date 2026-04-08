ĐOKOVIĆ SE OPROSTIO OD DUŠKA VUJOŠEVIĆA: Hvala za sve što si dao srpskom sportu
Najbolji srpski teniser svih vremena Novak Đoković oglasio se povodom smrti Duška Vujoševića.
Novak je poslao emotivnu poruku putem Instagrama, gde je podelio objavu Partizana, ali je i napisao sledeće reči:
- Počivaj u miru, Duško. Hvala za sve što si dao srpskom sportu.
Duško Vujošević je najveći deo svoje bogate karijere vezao za KK Partizan, gde je u nekoliko mandata izgradio prepoznatljiv sistem rada i osvojio brojne trofeje. Pod njegovim vođstvom Partizan je dominirao domaćom scenom i bio redovan učesnik završnica ABA liga, kao i zapažen učesnik evropskih takmičenja, uključujući Evroliga.
Posebno će ostati upamćen po radu sa mladim igračima, koje je razvijao i uvodio u vrhunsku košarku, često ih pretvarajući u nosioce igre i kasnije uspešne internacionalce. Njegov trenerski pristup karakterisali su disciplina, posvećenost i snažan autoritet, ali i spremnost da preuzme odgovornost u teškim okolnostima.
Pored Partizana, Vujošević je imao i zapaženu međunarodnu karijeru, vodeći klubove u Evropi, kao i reprezentaciju Srbije, sa kojom je učestvovao na velikim takmičenjima. Njegovo ime ostaje vezano za jednu od najuspešnijih epoha srpske klupske košarke.
Bio je poznat po disciplini, autoritetu i insistiranju na timskoj igri, a ostavio je dubok trag i kao selektor reprezentacije Srbije, kao i kroz angažmane u inostranstvu.