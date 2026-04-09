Slušaj vest

Novo veče, stara priča - Denver Nagetsi su protiv Memfis Grizlisa ostvarili desetu uzastopnu pobedu u NBA ligi (136:119), a Nikola Jokić stigao je do novog tripl-dabla - 34. u sezoni i 198. u karijeri, ali je i ispisao nove stranice istorije!

O čemu se zapravo radi?

Jokić je protiv slabašnog Memfisa igrao koliko je bilo potrebno, šutirao je kada je baš morao, pa je ovaj meč obeležio i jedan nestvaran podatak. Naime, Jokić je imao više skokova nego poena i susret je završio sa 14 poena, 16 skokova i deset asistencija. Ipak, to nije sve! Po prvi put u svojoj karijeri Jokić je sa Denver Nagetsima ostvario deset uzastopnih pobeda. Osvajao je titulu, MVP trofeje, ali nikada nije pobeđivao više od devet puta zaredom. Sve do sada!

1/46 Vidi galeriju Nikola Jokić u dresu Denver Nagetsa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Gosti iz Memfisa u poslednje vreme "tankuju" i svesno izlaze sa slabijim timom kako bi izgubili utakmicu i ostvarili bolju poziciju u draft lutriji, ali to ne bi trebalo da umanji pobedu Denvera koja je bila rutinska i dominantna.

Ipak, brine to što je i takav Memfis na poluvremenu vodio protiv Denvera i to uz veliki broj ubačenih poena - 68:72.

U drugom poluvremenu sve je došlo na svoje mesto i Jokić i ekipa stigli su do ubedljive pobede. Jokić je tripl-dabl ostvario do kraja treće četvrtine, a u četvrtoj deonici je odmarao i nije ni ulazio u igru.

Kod Denvera su se pored srpskog asa istakli još i Džamal Marej koji je upisao 26 poena, uz sedam skokova i pet asistencija, a Kem Džonson i Kristijan Braun dodali su 18, odnosno 14 poena. Dvocifreni su bili i Jonas Valančijunas koji je ubacio 14, Brus Braun 13, uz sedam uhvaćenih lopti, Tim Hardavej je takođe dodao 13 poena, dok je Džulijan Stroter imao deset.

Sedrik Kauard je bio najbolji kod Memfisa i imao je učinak od 27 poena i šest skokova.

Nagetsi su trenutno treći na Zapadu sa skorom 52-28, dok je Memfis 12. u istoj konferenciji uz učinak 25-55.

BONUS VIDEO: