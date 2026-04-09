Nastavio je Nikola Jokić da dominira NBA ligom i piše istoriju, pa je u pobedi Denver Nagetsa protiv Memfis Grizlisa (136:119), ostvario novi tripl-dabl i imao je učinak od 14 poena, 16 skokova i deset asistencija.

Bio je to njegov 34. tripl-dabl ove sezone, a 198. u karijeri, a po prvi put od kada je stigao u NBA ligu Jokić je uspeo da veže deset pobeda sa Nagetsima što su mu novinari rekli kada je davao izjavu posle meča protiv Memfisa.

To je šokiralo i iznenadilo Džokera koji je ostao bez teksta.

Nikola Jokić daje izjavu posle meča Denver - Memfis

- Nisam to znao... To je dobar kraj regularnog dela sezone i dobar momentum za dva teška meča. Nadam se da ćemo nastaviti sa tim trendom, dobrom igrom i pobedama - rekao je on, pa dodao da je najvažnije da ekipa pobeđuje:

- Imali smo neke tesne pobede, neke ubedljive, ne znam. Nalazili smo načine da pobedimo i to je najvažnija stvar za mene.

Slede pakleno teški okršaji protiv Oklahome i San Antonija, ali je Denver blizu trećeg mesta Zapadne konferencije na kraju regularnog dela.

- Da, ne znam da li smo to tačno gledali, samo treba da igramo dobro. Svi momci bi vam to rekli, potrebno je da igramo dobro i osećamo se dobro. Liga je talentovana, svako može svakoga da pobedi, potrebno je biti u pravom ritmu.

Govorio je i o Timu Hardaveju koji je bio odličan protiv Memfisa.

- Samo zato što on mnogo brine, diže momke gore, nekada pomaže, nekada manje, ali dobro je imati ga u timu.

Upitali su novinari Jokića i da li oseća trenutak u kom ostvari tripl-dabl, a on je u šaljivom tonu zaključio.

- Da, posebno kada sednem na klupu i kada vidim statistiku gore, tako da, da.

