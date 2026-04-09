Slušaj vest

Denver Nagetsi su protiv Memfis Grizlisa ostvarili desetu uzastopnu pobedu u NBA ligi (136:119), a Nikola Jokić stigao je do novog tripl-dabla - 34. u sezoni i 198. u karijeri, ali je i ispisao nove stranice istorije!

Jokić je protiv slabašnog Memfisa igrao koliko je bilo potrebno, šutirao je kada je baš morao i imao je više skokova nego poena, te je susret završio sa 14 poena, 16 skokova i deset asistencija. Takođe, po prvi put u svojoj karijeri Jokić je sa Denver Nagetsima ostvario deset uzastopnih pobeda. Osvajao je titulu, MVP trofeje, ali nikada nije pobeđivao više od devet puta zaredom. Sve do sada!

Nije znao ovaj podatak Jokić dok mu to novinari nisu rekli, a on je pred medije izašao u jednoj majici koja je još jedan dokaz da Džokeru košarka nije sport broj jedan.

Nikola Jokić daje izjavu posle meča Denver - Memfis

Srbin je nosio majicu "Tetrick Racing", brenda Tima Tetrika, poznatog američkog sportiste koji se bavi konjičkim trkama.

Foto: Printscreen / Youtube / DNVR Sports

Na ovaj način, Jokić je još jednom pokazao da su je konjički sport na prvom mestu, a Tim Tetrik dobio je jako dobru reklamu pošto o Džokerovom stajlingu bruji čitava Amerika.

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru