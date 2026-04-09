Slušaj vest

Jokić je protiv slabašnog Memfisa igrao koliko je bilo potrebno, šutirao je kada je baš morao i imao je više skokova nego poena, te je susret završio sa 14 poena, 16 skokova i deset asistencija. Takođe, po prvi put u svojoj karijeri Jokić je sa Denver Nagetsima ostvario deset uzastopnih pobeda. Osvajao je titulu, MVP trofeje, ali nikada nije pobeđivao više od devet puta zaredom. Sve do sada!

Nije znao ovaj podatak Jokić dok mu to novinari nisu rekli, a on je pred medije izašao u jednoj majici koja je još jedan dokaz da Džokeru košarka nije sport broj jedan.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jokić daje izjavu posle meča Denver - Memfis Foto: Printscreen / Youtube / DNVR Sports

Srbin je nosio majicu "Tetrick Racing", brenda Tima Tetrika, poznatog američkog sportiste koji se bavi konjičkim trkama.

Foto: Printscreen / Youtube / DNVR Sports

Na ovaj način, Jokić je još jednom pokazao da su je konjički sport na prvom mestu, a Tim Tetrik dobio je jako dobru reklamu pošto o Džokerovom stajlingu bruji čitava Amerika.

BONUS VIDEO: