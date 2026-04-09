Novo veče, stara priča - Denver Nagetsi su protiv Memfis Grizlisa ostvarili desetu uzastopnu pobedu u NBA ligi (136:119), a Nikola Jokić stigao je do novog tripl-dabla - 34. u sezoni i 198. u karijeri, ali je i ispisao nove stranice istorije!

Jokić je protiv slabašnog Memfisa igrao koliko je bilo potrebno, šutirao je kada je baš morao, pa je ovaj meč obeležio i jedan nestvaran podatak.

Naime, Jokić je imao više skokova nego poena i susret je završio sa 14 poena, 16 skokova i deset asistencija. Ipak, to nije sve! Po prvi put u svojoj karijeri Jokić je sa Denver Nagetsima ostvario deset uzastopnih pobeda. Osvajao je titulu, MVP trofeje, ali nikada nije pobeđivao više od devet puta zaredom.

