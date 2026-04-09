Novo veče, stara priča - Denver Nagetsi su protiv Memfis Grizlisa ostvarili desetu uzastopnu pobedu u NBA ligi (136:119), a Nikola Jokić stigao je do novog tripl-dabla - 34. u sezoni i 198. u karijeri, ali je i ispisao nove stranice istorije!

Jokić je protiv slabašnog Memfisa igrao koliko je bilo potrebno, šutirao je kada je baš morao, pa je ovaj meč obeležio i jedan nestvaran podatak.

Naime, Jokić je imao više skokova nego poena i susret je završio sa 14 poena, 16 skokova i deset asistencija. Ipak, to nije sve! Po prvi put u svojoj karijeri Jokić je sa Denver Nagetsima ostvario deset uzastopnih pobeda. Osvajao je titulu, MVP trofeje, ali nikada nije pobeđivao više od devet puta zaredom.

Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl