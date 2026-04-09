Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Memfis Grizlise sa 136:119, a Nikola Jokić stigao je do novog tripl-dabla - 34. u sezoni i 198. u karijeri, te je meč završio sa 14 poena, 16 skokova i deset asistencija.

Bila je ovo deseta vezana pobeda za Nagetse o čemu je na konferenciji za medije pričao i trener Denvera, Dejvid Adelman.

- To nešto znači za mene samo zato što sam bio ovde tokom svega toga. Nisam bio svestan toga… Mnogo smo pobeđivali tokom godine, očekujete da imate dvocifren niz pobeda. To govori o tome da smo konstantni tokom godine, vraćali smo se posle poraza. To dovoljno govori o celom timu, ostajati zajedno. Ova sezona, sa promenom rasporeda, bila je posebna. Kada ti raspored ide u korist, moraš da iskoristiš to. I mi smo to uradili - rekao je on, pa je istakao da je ponosan i začuđen zbog toga što Jokić i Marej do sada nisu uspevali da vežu deset pobeda tokom karijere:

- Momci su dobijali neke bitne i tesne mečeve u gostima, ljudi kažu moraš da ih dobiješ. U NBA ništa ne moraš. Ne znam da li je to nešto novo za sve. Ponosan sam, deset pobeda je velika stvar, za Jokića i Mareja sam šokiran što to nikada nisu uradili do sada.

Jednog igrača je posebno pohvalio, a sve je iznenadilo što to nije bio Nikola Jokić.

- Tim Hardavej Džunior je jedan od igrača koji kreira svoj momentum, kreira trčanje, pretnja je, kreira spejsing. Timovi su nas tokom godina branili na unikatan način, dozvoljavali da šutiramo, ali je mnogo teže kada je on tu. Činjenica da ima samopouzdanje za šuteve, govorio sam cele sezone, zeleno svetlo kod njega je to što svetlo koliko može biti. Kada je sam ili oseća da je sam, ja sam okej sa tim da šutne - istakao je Adelman.

