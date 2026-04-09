Srbin tek na trećem mestu...
UH, BRUKA I SRAMOTA! PROSLAVLJENI NBA AS ŽESTOKO POTCENIO JOKIĆA! Srbin mu ovo neće zaboraviti - za njega Nikola nije MVP, evo ko je njegov favorit!
Iako konstantno pruža brutalne partije, izvesno je da srpski košarkaš Nikola Jokić ovog puta neće osvojiti nagradu po četvrti put, već da će priznanje pripasti Šeju Gildžus-Aleksanderu.
Debata o MVP priznanju ne jenjava – stavovi su podeljeni, ali mnoge iznenađuje činjenica da deo američke javnosti i dalje potcenjuje učinak Nikole Jokića.
Nikola Jokić daje izjavu posle meča Denver - Memfis
U toj grupi našao se i Entoni Dejvis, centar Vašingtona, koji već tri meseca ne nastupa zbog povrede šake. Proslavljeni NBA as izneo je svoj poredak gostujući u podkastu kod Drejmonda Grina.
- Do današnjeg dana, šestog aprila, morao bih da idem ovako - Vembanjama, Džejlen Braun, Jokić, Šej (Gildžes-Aleksander) i Luka (Dončić) - kazao je Entoni Dejvis.
