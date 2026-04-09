Tragične vesti pogodile su svet sporta u sredu 8. aprila - preminuo je Duško Vujošević.

Vujošević je preminuo u 68. godini života i ostavio u šoku javnost u Srbiji, regionu, ali i Evropi i svetu.

Istinska legenda bio je Duško Vujošević, od njega su se oprostile mnogi velikani, a krenule su da se prepričavaju i priče o životu čuvenog trenera Partizana.

Duško Vujošević Foto: Starsport, @starsport, ABA liga/FMP Meridian

Svi znamo da je on imao neobične metode kada je košarka u pitanju, a jednom prilikom otkrio je i koliko je bio surov i realan u životu prema svom sinu Luki.

- Ja sam svom sinu, koga volim više od bilo koga, kada je bio sedmi razred rekao da trenira, da bude deo grupe, ali da se ne zaluđuje. To je bilo plakanja, celu noć je plakao. Pošto živim sa psima, sinom i ženom, tada su svi bili ljuti na mene, niko nije pričao sa mnom, ali čovek mora da bude iskren - objasnio je u jednom intervjuu za Basketballsphere Vujošević.

Ovu lekciju Luka Vujošević definitivno je upamtio, a ona je potvrdila kakve je osobine imao Duško - bio je iskren, čak i kada je to delovalo surovo.

Ovacije za Duleta Vujoševića u Pioniru