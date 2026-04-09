Liga je navela da Orlando nije tačno prijavio status dostupnosti plejmejkera Entoni Bleka, koji je prvobitno bio označen kao odsutan.

Ipak, nakon što je propustio 15 utakmica zbog povrede stomaka, Blek se pojavio na terenu i u pobedi svog tima 123:107 upisao 14 poena, uz po dve asistencije i ukradene lopte za 15 minuta igre.

Iz NBA su poručili da klub nije adekvatno informisao javnost o njegovom statusu, čime je prekršio pravila lige.

Blek, koji je u svojoj trećoj sezoni u ligi, ove godine prosečno beleži 15,1 poen i 3,8 asistencija na 62 odigrane utakmice, od kojih je 40 započeo u startnoj postavi.

(Beta)

