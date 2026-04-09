Prema zvaničnim informacijama, Embid će istog dana biti podvrgnut operaciji u Hjustonu, dok dodatni detalji o njegovom stanju za sada nisu objavljeni. Iz kluba su poručili da će nove informacije biti saopštene kada to bude moguće.

Ovaj neočekivani razvoj događaja dolazi neposredno pred duel protiv Roketsa u Teksasu, koji je na programu u četvrtak uveče.

Ranije tokom dana, novinar Toni Džons je objavio da se Embid ujutru nije osećao dobro i da je zbog toga bio pod medicinskim nadzorom, što je kasnije potvrđeno kao ozbiljniji zdravstveni problem.

Izostanak jednog od najboljih igrača lige predstavlja veliki udarac za Filadelfiju, a očekuje se da će njegov oporavak i povratak na teren zavisiti od toka postoperativnog procesa.

Embid je ove sezone odigrao tek 38 utakmica na kojima je u proseku beležio 26,9 poena i 7,7 skokova.