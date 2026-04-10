Košarkaši Toronta koje sa klupe vodi Darko Rajaković pobedili su Majami rezultatom 128:114.
NBA
RAJAKOVIĆ SRUŠIO MAJAMI, A JOVIĆA NI NA VIDIKU! Toronto rutinski stigao do važne pobede!
Slušaj vest
Kanadski tim je bolje počeo utakmicu i u prve dve četvrtine je napravio veliku prednost, pa ni čak 40 primljenih poena u trećoj deonici nisu uticali na put ka rutinski dobijenom meču.
Srpski reprezentativac Nikola Jović nije igrao za Majami.
Najefikasniji je bio Brendon Ingram sa 38 poena, a on je imao još po sedam skokova i asistencija.
U poraženom sastavu se istakao Bem Adebajo sa 24 poena, 11 skokova i osam asistencija.
Toronto je peti na tabeli Istočne konferencije sa učinkom od 45 pobeda i 35 poraza, a Majami 10. sa 41 pobedom i 39 poraza na dve utakmice do kraja ligaškog dela.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:
Bonus video:
Reaguj
Komentariši