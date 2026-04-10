Košarkaši Čikaga su pobedili Vašington rezultatom 119:108.
NBA
EKIPA IZ PRESTONICE TONE SVE DUBLJE! Čikago uzalud pobeđuje, Vašington nastavlja sa katastrofalnim rezultatima
Slušaj vest
Tri najefikasnija pojedinca na ovoj utakmici su bili košarkaši Bulsa - Tre Džons sa 31 poenom, Kolin Sekston sa 27 poena i Lenard Miler sa 26 poena.
Najefikasniji u poraženom sastavu je bio Vil Rajli sa 23 poena.
Čikago ima učinak od 31 pobede i 49 poraza, a iako je na 11. mestu na tabeli Istočne konferencije (jedno ispod plej-in zone), odavno je bez šansi za plasman u doigravanje za plej-of.
Vašington je na 15. poziciji, odnosno poslednjoj, sa 17 pobeda i čak 63 poraza.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:
Bonus video:
Reaguj
Komentariši