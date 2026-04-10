Košarkaši Indijane su pobedili Bruklin rezultatom 123:94.
NBA
JEZIVA PRVA ČETVRTINA I TOTALNI DEBAKL! Bruklin se ponovo brukao
Slušaj vest
Netsi nisu mogli da se oporave od očajne prve četvrtine u kojoj su postigli samo 14 poena, pa i neke dobre periode igre nisu mogli da iskoriste kako bi se vratili u meč.
Obi Topin je bio najefikasniji u redovima Indijane sa 26 poena, a isto toliko je imao i Ej Džej Lidel iz Bruklina.
NBA utakmice noć između četvrtka i petka 9. i 10. april
Vidi galeriju
Indijana se pobedom približila Bruklinu, pošto sada ima 19 trijumfa, jedan manje od Netsa, uz jedan poraz više. Obe ekipe su odavno ostale bez šansi da se plasiraju u doigravanje za plej-of, a na dve utakmice do kraja zauzimaju 13. i 14. mesto na tabeli Istočne konferencije.
Pogledajte najzanimljvije detalje sa ove utakmice:
Bonus video:
Reaguj
Komentariši