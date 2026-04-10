Košarkaši Njujorka su pobedili Boston rezultatom 112:106.
SPEKTAKL SA VRHA TABELE! Njujork sjajnom poslednjom četvrtinom prekinuo pobednički niz Bostona
Niksi su do pobede nad Seltiksima stigli zahvaljujući bolje odigranoj poslednjoj četvrtini od protivnika. Nakon tri deonice Njujork je imao dva poena zaostatka, a u četvrtoj je uspeo da obezbedi trijumf i prekine niz od četiri uzastopne pobede Bostona.
Najefikasniji je bio Džoš Hart sa 26 poena, a Džejlen Branson je dodao 25, uz 10 asistencija.
U poraženom sastavu je najbolji bio Džejson Tejtum sa 24 poena, 13 skokova i osam asistencija.
NBA utakmice noć između četvrtka i petka 9. i 10. april
Boston je i dalje drugi na tabeli Istočne konferencije sa učinkom od 54 pobede i 26 poraza, a Njujork je treći sa 52 pobede i 28 poraza. Obe ekipe su obezbedile direktan plasman u plej-of, a do kraja ligaškog dela su ostale još dve utakmice.
