Slušaj vest

Niksi su do pobede nad Seltiksima stigli zahvaljujući bolje odigranoj poslednjoj četvrtini od protivnika. Nakon tri deonice Njujork je imao dva poena zaostatka, a u četvrtoj je uspeo da obezbedi trijumf i prekine niz od četiri uzastopne pobede Bostona.

Najefikasniji je bio Džoš Hart sa 26 poena, a Džejlen Branson je dodao 25, uz 10 asistencija.

U poraženom sastavu je najbolji bio Džejson Tejtum sa 24 poena, 13 skokova i osam asistencija.

Foto: Pamela Smith / Getty images / Profimedia, Scott Taetsch / Getty images / Profimedia, MARK BLINCH / Getty images / Profimedia

Boston je i dalje drugi na tabeli Istočne konferencije sa učinkom od 54 pobede i 26 poraza, a Njujork je treći sa 52 pobede i 28 poraza. Obe ekipe su obezbedile direktan plasman u plej-of, a do kraja ligaškog dela su ostale još dve utakmice.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

Bonus video: